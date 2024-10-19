Воевать без Китая: может ли Украина производить дроны полностью из собственных деталей

В Украине уже научились изготавливать рамы, моторы и многие другие компоненты для боевых коптеров, при этом дешевле и лучше чем в Китае. Но есть факторы, мешающие полностью локализовать производство.

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Украинцы пытаются создавать беспилотники для военных на фоне экспортных ограничений со стороны Китая, запуская для этого производство собственных компонентов на замену китайским. Платформа военных разработок Brave Inventors и ее резиденты поделились с Фокусом, каких успехов уже удалось достичь в этой области и что еще предстоит сделать, чтобы поддержать Силы обороны.

Китай сжег мосты

С сентября Китай ввел ограничения на экспорт в Украину и Россию беспилотных летательных аппаратов и их компонентов, которые потенциально могут применяться на войне. Среди запрещенных товаров оказались детали для квадрокоптеров, а именно: карбоновые рамы, лучи, моторы, пропеллеры камеры, полетные контроллеры, посадочные шасси, усилители сигналов для пульта, системы связи, передатчики видеосигналов. Все это нужно украинцам, чтобы изготавливать FPV-дроны для военных.

Brave Inventors представляет украинское изобретательство и уже почти 2 года активно развивает милитари-сообщество как в Украине, так и за ее пределами. Некоторые изобретения претендуют на то, чтобы заменить иностранные компоненты в условиях ограничений на импорт со стороны Китая, ведь наличие собственного производства существенно влияет на скорость поставки изделий на фронт.

В Украине научились собирать FPV-дроны Фото: texty.org.ua

Собственное производство дает возможность контролировать все аспекты технологического процесса, включая усовершенствование и адаптацию под специфические военные потребности страны. Благодаря тому, что некоторые отечественные изделия уже значительно дешевле китайских аналогов, предприятия могут быстрее адаптировать производство к изменению ситуации на поле боя или новых технических требований, поскольку получают обратную связь от военных.

Основная сложность в масштабировании собственного производства всех компонентов для дронов заключается в недостатке финансирования. Изобретатели ищут поддержки и среди государственных программ и среди частных инвесторов и предпринимателей.

Вместо китайского: что уже делают в Украине

Brave Inventors представила команды разработчиков, которые изготавливают собственные компоненты для летательных аппаратов, наземных и воздушных дронов:

Команда "Carrier" разрабатывает системы сброса грузов для коптеров.

Команда "CatBee" производит бесконтактные модули инициирования детонации и платы инициации.

"Плечи атласа" — команда-разработчик станции связи и телескопических мачт.

Предприятие, которое производит карбоновые рамы и моторы.

Команда разработчиков карбоновых рам "Кузница FPV" рассказала, в чем основные преимущества изготовления и заказа их продукции. Украинские производители дронов уже пользуются ее изделиями и довольны из-за того, что рамы легче, а их лучи толще и прочнее.

"При сохранении жесткости самые легкие карбоновые рамы размером 8 вместе с креплениями для антенны весят 124 грамма. Иностранные аналоги — 226г. Сохранение 102 грамм веса — это 1/15 несущей возможности дрона, что добавляет до одной минуты полета. Привязка к Китаю усложняет процесс изготовления рам. Кроме того, стоимость карбона у них дороже", — отметили производители.

Дрон с карбоновой рамой украинского производства Фото: Brave Inventors

Стоимость рам в Украине получается даже ниже, чем в Китае, и это позволяет конкурировать с иностранными производителями. Китайцы используют сложную систему нарезки карбоновых рам и не экономят карбон. Они разрабатывают раму отдельно, а затем располагают детали на карбоновом листе, не заботясь о компактности. Украинский проект изначально стремился к минимизации отходов, поэтому инженеры продумали расположение на листе карбона таким образом, чтобы между деталями оставались лишь минимальные промежутки для фрезы.

"У нас раскладка вмещает вдвое больше запчастей. Рама разрабатывалась с нуля учитывая исключительно экономию на раскладке, а навороченный дизайн почти не учитывался", — говорят на предприятии.

В Украине карбон не производят, поэтому до сих пор существует проблема с сырьем. На мировом рынке отсутствует здоровая конкуренция в этой сфере, ведь если в других странах и производят карбон, то его качество хуже, а цена выше, чем в Китае.

Чтобы быстрее и эффективнее обеспечивать защитников Украины дронами, команда планирует объединиться с другими украинскими производителями и устанавливать их компоненты на свои рамы. С этим пока есть определенные проблемы, и трудно сказать, удастся ли полностью локализовать создание беспилотников-камикадзе в ближайшее время.

Команда разработчиков моторов для дронов тоже обратила внимание на стоимость иностранных деталей и отметила, что это не единственная проблема импорта. Предприятие применяет лучшие методы обработки алюминия для изготовления роторов (вращающейся части двигателей и рабочих машин), что позволяет уменьшить вес без потери прочности.

Украинские моторы для дронов Фото: Brave Inventors

"Разработав новый тип ротора, который ускоряет время изготовления моторов, мы достигли уменьшения дефектов и сделали моторы более устойчивыми к ударам. Заказывая компоненты из Китая или другой страны, мы не имеем возможности тщательно контролировать каждый этап изготовления элемента. А это очень важно, потому что любое отклонение может повлиять на эффективность двигателя", — поделился представитель команды.

Цена при этом получается ниже китайских аналогов: $25 против $35,99-$45,99. Также, есть китайские реплики на оригинальные китайские моторы, у них цена варьируется от $20-25 за одну единицу. Стоимость довольно сильно меняется в зависимости от объема заказа.

"В Китае зарплаты выше чем у нас. Мне кажется, что дешевая рабочая сила там — это миф в наше время. У них очень большое количество производств, где полный цикл производства мотора может быть выполнен в пределах одной улицы (производство металлических частей, статоров, магнитов, анодирование и так далее. Мы идем к этому также, — отметил представитель проекта, — Большинство компонентов мы изготавливаем локально это позволяет нам держать цену близкую к китайским (но имеем низкую маржу). Также, нас обременяет НДС, а когда ввозят китайские моторы, то не платят никаких таможенных пошлин".

Большое преимущество предприятия заключается в том, что производство находится в Украине, и команда может быстро поставлять необходимые моторы, модифицировать их под клиента за считанные дни и быстро заменять дефектные изделия. Она сотрудничает с большим количеством поставщиков из разных стран мира, чтобы не иметь проблем с деталями или сырьем даже при большом количестве заказов. В ближайшем будущем планирует локализовать абсолютно все компоненты, необходимые для производства дронов.

Без Китая дронов не будет: чего еще не хватает Украине

Анны Чуднивец, директор ООО "СоколСкай", которое производит FPV-дроны "Ведьма-200" считает, что украинский рынок пока не готов обеспечить производителей беспилотных аппаратов всем необходимым. В частности, изобретателям не хватает масштабирования и осведомленности о том, какие отечественные изделия уже доступны в Украине. По ее мнению, стоит чаще проводить офлайн-мероприятия, где производители могут знакомиться и договариваться о сотрудничестве.

"Я знаю, что сейчас в Украине делают и VTX (видеопередатчики, — ред.) и полетные контроллеры. Но, во-первых, обеспечивают ли они такое же качество, как китайские? Во-вторых, обеспечивают ли они такую же стоимость, как китайские? В-третьих, обеспечивают ли они такое количество, как обеспечивают китайцы? Я думаю, что ответ на эти три вопроса — "нет", — отметила производительница дронов.

Украинские FPV-дроны "Ведьма-200" Фото: Instagram

Недавно Анна Чуднивец побывала на конференции вместе с представителями Бюро экономической безопасности и Национального антикоррупционного бюро Украины, которая была посвящена ценообразованию и маржинальности компонентов. Там она неожиданно для себя узнала о проектах, которые уже делают для дронов системы связи, передачи видео, электронику. А иначе бы она никак с ними не столкнулась, потому что их работу почти не освещают публично.

По оценкам "Сокол Скай", сейчас китайские изделия можно покупать гораздо выгоднее, а это имеет большое значение для производителей дронов, ведь им нужно конкурировать и предлагать аппараты по как можно более низким ценам, не жертвуя при этом качеством, чтобы получать заказы. Такие конференции нужны, потому что на них разработчики знакомятся между собой и создаются некие коллаборации на будущее, а также, компании узнают о производстве компонентов друг от друга.

Что нужно производителям? Обратная связь от конечного потребителя для понимания того, на чем именно сосредоточиться в производстве. Благодаря таким конференциям производители получают приблизительные данные о приоритетных направлениях на следующие годы и могут двигаться в нужную сторону. Анне Чуднивец известны ситуации, когда украинцы инвестировали средства, разработали и сертифицировали модели, но контрактов на производство так и не получили. То есть производители как готовых изделий, так и компонентов, балансируют на грани того, что могут не получить заказов, способных компенсировать затраты на разработку.

"Сейчас у меня нет лучшего ответа, как создавать конкуренцию на таком закрытом рынке, кроме как просто развивать новые модели, сертифицировать и ожидать, что государство придет и купит их", — подытожила Анна Чуднивец.

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