Самые производительные смартфоны октября 2024: характеристики Samsung, OnePlus, Pixel

Обзор цен, камер, батарей Samsung Galaxy S24, OnePlus 12, Samsung Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 9а, Google Pixel 8а.

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Специалисты компании Тoms Guide протестировали Android-смартфоны, которые клиенты чаще всего покупают этой осенью. Они составили рейтинг лучших. Фокус приводит шорт-лист.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Цена. Компания Samsung подняла цену на Galaxy S24 Ultra на 100 долларов по сравнению с S23 Ultra. Это самый дорогой телефон от данного производителя. Дороже только "раскладушки".

Камеры. Аппаратное обеспечение, из которого состоит массив камер S24 Ultra, впечатляет, но Samsung дополняет его некоторыми функциями на базе искусственного интеллекта, которые помогают редактировать и настраивать режим фотосъемки.

Мощность. По показателям производительности этот смартфон может соревноваться с iPhone. Чип Snapdragon 8 Gen 3 может сравниться с любым телефоном, особенно с точки зрения графической производительности.

Время работы аккумулятора. Это самый долговечный телефон Samsung, превзошедший многие последние модели iPhone в тесте аккумулятора, который провели в Тoms Guide.

Google Pixel 9а

Цена. Смартфон Pixel 9 Pro стоит те же 999 долларов, что и Pixel 8 Pro. Но платить придется за меньший экран.

Камеры. Тут эксперты обнаружили мало аппаратных изменений. Кроме улучшенного сверхширокого сенсора и селфи-камеры с более высоким разрешением ничего нового нет, но Pixel 9 Pro по-прежнему делает хорошие снимки. А функции ИИ тоже на высоте, отмечают тестировщики.

Мощность. Чипсет Tensor G4 обеспечивает роботу новых функций на базе ИИ, которые выделяют Pixel 9 Pro среди конкурентов. Но он сильно отстает от телефонов Samsung и Apple с точки зрения скорости.

Время работы батареи. "Наконец-то мы получили серию Pixel, которая работает дольше среднего смартфона: Pixel 9 Pro превзошел средний результат в нашем тесте на 3 часа", — указали авторы.

Google Pixel 8a

Цена. Google сохранила цену телефона среднего класса ниже 500 долларов, что сделало Pixel 8a одним из лучших доступных вариантов.

Камеры. Камеры Pixel 9 работают лучше, чем у Pixel 8a, но не настолько, чтобы отказываться от рассматриваемой модели, считают эксперты и говорят, что 8а — это лучший доступный телефон с хорошей камерой.

Мощность. Pixel 8a использует прошлогодний чипсет Tensor G3, но он поддерживает ИИ-функционал.

Время работы батареи. Время работы батареи Pixel 8a в ходе тестов выше среднего, хотя оно было не таким длительным, как у телефонов на базе Tensor G4 от Google.

Samsung Galaxy S24

Цена. За 799 долларов пользователи получат хороший смартфон на уровне Pixel 9 от Google.

Камеры. Не многие телефоны стоимостью менее 800 долларов оснащены телеобъективом, поэтому Galaxy S24 выделяется в этом отношении. Он также выигрывает от функций редактирования фотографий Google AI, считают тестировщики.

Мощность. Тут установлен тот же чипсет Snapdragon 8 Gen 3, что и в более дорогой модели Galaxy S24 Ultra, что делает гаджет привлекательным.

Время работы батареи. Смартфон получил большое улучшение по сравнению с Galaxy S23. Его батарея работает на 3 часа дольше.

OnePlus 12

Цена. Начальная цена OnePlus 12 стартует от 799 долларов.

Камеры. OnePlus продолжает совершенствовать свои камеры, но OnePlus 12 мог бы и лучше работать в условиях слабого освещения.

Мощность. Тот же чипсет Snapdragon 8 Gen 3, что и в телефонах Samsung, обеспечивает работу флагмана OnePlus, поэтому стоит ожидать сопоставимой производительности, как у iPhone 16, кстати, тоже.

Срок службы батареи. Долговечная батарея может заряжаться очень быстро благодаря приверженности OnePlus скоростным зарядным устройствам.

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