Найпродуктивніші смартфони жовтня 2024 року: характеристики Samsung, OnePlus, Pixel

Огляд цін, камер, батарей Samsung Galaxy S24, OnePlus 12, Samsung Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 9а, Google Pixel 8а.

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Samsung Galaxy S24 Ultra

Ціна. Компанія Samsung підняла ціну на Galaxy S24 Ultra на 100 доларів порівняно з S23 Ultra. Це найдорожчий телефон від цього виробника. Дорожче тільки "розкладачки".

Камери. Апаратне забезпечення, з якого складається масив камер S24 Ultra, вражає, але Samsung доповнює його деякими функціями на базі штучного інтелекту, що допомагають редагувати й налаштовувати режим фотозйомки.

Потужність. За показниками продуктивності цей смартфон може змагатися з iPhone. Чип Snapdragon 8 Gen 3 може зрівнятися з будь-яким телефоном, особливо з точки зору графічної продуктивності.

Час роботи акумулятора. Це найдовговічніший телефон Samsung, який перевершив багато останніх моделей iPhone у тесті акумулятора, що провели в Тoms Guide.

Google Pixel 9а

Ціна. Смартфон Pixel 9 Pro коштує ті ж 999 доларів, що й Pixel 8 Pro. Але платити доведеться за менший екран.

Камери. Тут експерти виявили мало апаратних змін. Окрім поліпшеного надширокого сенсора і селфі-камери з вищою роздільною здатністю нічого нового немає, але Pixel 9 Pro, як і раніше, робить хороші знімки. А функції ШІ теж на висоті, зазначають тестувальники.

Потужність. Чипсет Tensor G4 забезпечує роботу нових функцій на базі ШІ, які виділяють Pixel 9 Pro серед конкурентів. Але він значно відстає від телефонів Samsung і Apple з погляду швидкості.

Час роботи батареї. "Нарешті ми отримали серію Pixel, яка працює довше за середній смартфон: Pixel 9 Pro перевершив середній результат у нашому тесті на 3 години", — вказали автори.

Google Pixel 8a

Ціна. Google зберегла ціну телефону середнього класу нижче 500 доларів, що зробило Pixel 8a одним із найкращих доступних варіантів.

Камери. Камери Pixel 9 працюють краще, ніж у Pixel 8a, але не настільки, щоб відмовлятися від розглянутої моделі, вважають експерти і кажуть, що 8а — це найкращий доступний телефон із хорошою камерою.

Потужність. Pixel 8a використовує торішній чипсет Tensor G3, але він підтримує ШІ-функціонал.

Час роботи батареї. Час роботи батареї Pixel 8a під час тестів вищий за середній, хоча він був не таким тривалим, як у телефонів на базі Tensor G4 від Google.

Samsung Galaxy S24

Ціна. За 799 доларів користувачі отримають хороший смартфон на рівні Pixel 9 від Google.

Камери. Не багато телефонів вартістю менш ніж 800 доларів оснащені телеоб'єктивом, тому Galaxy S24 виділяється у цьому значенні. Він також виграє від функцій редагування фотографій Google AI, вважають тестувальники.

Потужність. Тут встановлено той самий чипсет Snapdragon 8 Gen 3, що і в дорожчій моделі Galaxy S24 Ultra, що робить гаджет привабливим.

Час роботи батареї. Смартфон отримав значне поліпшення порівняно з Galaxy S23. Його батарея працює на 3 години довше.

OnePlus 12

Ціна. Початкова ціна OnePlus 12 стартує від 799 доларів.

Камери. OnePlus продовжує вдосконалювати свої камери, але OnePlus 12 міг би і краще працювати в умовах слабкого освітлення.

Потужність. Той самий чипсет Snapdragon 8 Gen 3, що і в телефонах Samsung, забезпечує роботу флагмана OnePlus, тож варто очікувати порівнянної продуктивності, як в iPhone 16, до речі, теж.

Термін служби батареї. Довговічна батарея може заряджатися дуже швидко завдяки відданості OnePlus швидкісним зарядним пристроям.

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