Топ 5 найкращих смартфонів Xiaomi 2024 року: флагмани й бюджетники з Китаю (відео)

У рейтинг потрапили такі моделі, як Xiaomi 14, Xiaomi 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 11 і Xiaomi 13T Pro.

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Китайський бренд Xiaomi випустив цього року кілька новинок, проте деякі більш ранні моделі вже встигли підкорити ринок. Експерти видання expertreviews.com протестували деякі з них і визначили п'ятірку найкращих.

Xiaomi 14

Xiaomi 14 — головний флагманський телефон з останньої лінійки компанії. Раніше експерти оцінювали його попередника, Xiaomi 13, як одного з найкращих смартфонів, і Xiaomi 14 перевершив його за всіма параметрами, зазначають вони.

Нова модель зберегла все, що було хорошого в Xiaomi 13, водночас отримавши поліпшені ключові функції, як-от час роботи від батареї, фото і технологія екрану. Це хороший телефон за свої гроші, але варто врахувати, що не менш добре оснащений Samsung Galaxy S24 коштує стільки ж або трохи дорожче. Отже, хоча Xiaomi 14 може бути найкращим телефоном від Xiaomi, замість нього можна придбати південнокорейський Samsung.

Основні характеристики:

Процесор: 3,2 ГГц Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

Екран: 6,36 дюйма, 1200 x 2670 OLED;

Камера: 50 МП (ширококутна), 50 МП (телефото), 50 МП (надширококутна);

Пам'ять: 256 ГБ;

Операційна система: Android 14.

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З Xiaomi 13 користувачі отримають потужний процесор Snapdragon 8 Gen 2, здатний забезпечити продуктивність, яка конкурує з Xiaomi 13 Pro, Samsung Galaxy S23 і iPhone 14. Хоча ці моделі можуть здатися громіздкими, Xiaomi 13 — набагато компактніший пристрій.

6,36-дюймовий AMOLED-дисплей вирізняється точною передачею кольору, з частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує плавну прокрутку. Модель оснащена 10-мегапіксельним телеоб'єктивом b 50-мегапіксельною основною камерою, а також 12-мегапіксельним надширококутним датчиком.

На жаль, час роботи акумулятора трохи менший, як порівняти з Xiaomi 12 — приблизно 16 з половиною годин у відеотесті — але, принаймні, телефон постачається із зарядним пристроєм потужністю 67 Вт, який може повністю зарядити акумулятор менш ніж за 45 хвилин.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Note 13 Pro здатний конкурувати з будь-яким іншим телефоном у його ціновій категорії. Основна камера отримала значне оновлення з 50 МП Note 12 Pro до 200 МП, а екран AMOLED з частотою 120 Гц пропонує Dolby Vision та 1800 ніт пікової яскравості.

Проте дорожчі версії Note 13 Pro пропонують не тільки більше пам'яті, а й більше оперативної пам'яті — від 8 ГБ до 12 ГБ і до 16 ГБ, тоді як пам'ять стартує з показника 128 ГБ і доходить до 512 ГБ.

Головні недоліки Note 13 Pro в тому, що якість запису відео страждає від відсутності хорошої стабілізації, процесор не є найшвидшим, і — як і у всіх телефонах Xiaomi — доведеться мати справу з дещо "роздутим" ПЗ. Але якщо ці мінуси не є вирішальним чинником, то Note 13 Pro в принципі хороший вибір, вважають тестувальники.

Основні характеристики:

Процесор: 2,4 ГГц Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2;

Екран: 6,67 дюйма, 1080 x 2400 AMOLED;

Камера: 200 МП (ширококутна), 8 МП (надширококутна), 2 МП (макро);

Пам'ять: 128 ГБ, 256 ГБ; 512 ГБ;

Операційна система: Android 13.

Xiaomi Redmi Note 11

Завдяки швидкому процесору Snapdragon 680 Redmi Note 11 від китайського виробника Xiaomi перевершує телефони набагато вищі за свою цінову категорію, вважають експерти.

Крім того, на передній панелі телефону розташований якісний 6,43-дюймовий екран FHD+ з частотою оновлення 90 Гц, а на задній панелі — масив із чотирьох камер. Він трохи застарів, але це все ще найкращий бюджетний смартфон, який виробляє Xiaomi, і залишається одним з улюблених доступних гаджетів, пишуть тестувальники.

Основні характеристики:

Процесор: 2,4 ГГц Qualcomm Snapdragon 680;

Екран: 6,43 дюйма, 2400 x 1080;

Камера: 50 МП, 8 МП (ширококутна), 2 МП (макрозйомка) і 2 МП (глибина);

Пам'ять: 128 ГБ, 256 ГБ;

Операційна система: Android 11.

Xiaomi 13T Pro

Незважаючи на те, що Xiaomi 13T Pro не дешевий, на ринку він є одним із найдоступніших флагманських телефонів, акцентують експерти.

Цей телефон захищений від пилу та води й оснащений доволі продуктивним чипом від MediaTek, але його характеристики очолюють значно покращена система камер.

Оснащений технологією об'єктива від Leica і в поєднанні з датчиком Sony IMX707, основний модуль камери здатний робити доволі привабливі світлини, що вигідно вирізняються з-поміж набагато дорожчих телефонів.

Тестувальники впевнені, що 13T Pro — альтернатива Xiaomi 13 або навіть 14.

Основні характеристики:

Процесор: 3,35 ГГц MediaTek Dimensity 9200+;

Екран: 6,67 дюйма, 2712 x 1220;

Камера: 50 МП (ширококутна), 50 МП (телефото), 12 МП (надширококутна);

Пам'ять: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ;

Операційна система: Android 13.

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