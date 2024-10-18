Топ-5 лучших смартфонов Xiaomi 2024 года: флагманы и бюджетники из Китая (видео)

В рейтинг попали такие модели, как Xiaomi 14, Xiaomi 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 11 и Xiaomi 13T Pro.

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Китайский бренд Xiaomi выпустил в этом году несколько новинок, однако некоторые более ранние модели уже успели покорить рынок. Эксперты издания expertreviews.com протестировали некоторые из них и определили пятерку лучших.

Xiaomi 14

Xiaomi 14 — главный флагманский телефон из последней линейки компании. Ранее эксперты оценивали его предшественника, Xiaomi 13, как одного из лучших смартфонов, и Xiaomi 14 превзошел его по всем параметрам, отмечают они.

Новая модель сохранила все, что было хорошего в Xiaomi 13, при этом получив улучшенные ключевые функции, такие как время работы от батареи, фото и технология экрана. Это хороший телефон за свои деньги, но стоит учесть, что не менее хорошо оснащенный Samsung Galaxy S24 стоит столько же или чуть дороже. Таким образом, хотя Xiaomi 14 может быть лучшим телефоном от Xiaomi, вместо него можно приобрести южнокорейский Samsung.

Основные характеристики:

Процессор: 3,2 ГГц Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

Экран: 6,36 дюйма, 1200 x 2670 OLED;

Камера: 50 МП (широкоугольная), 50 МП (телефото), 50 МП (сверхширокоугольная);

Память: 256 ГБ;

Операционная система: Android 14.

Также рекомендуется: Xiaomi 13

С Xiaomi 13 пользователи получат мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2, способный обеспечить производительность, которая конкурирует с Xiaomi 13 Pro, Samsung Galaxy S23 и iPhone 14. Хотя эти модели могут показаться громоздкими, Xiaomi 13 — гораздо более компактное устройство.

6,36-дюймовый AMOLED-дисплей отличается точной цветопередачей, с частотой обновления 120 Гц, которая обеспечивает плавную прокрутку. Модель оснащена 10-мегапиксельным телеобъективом b 50-мегапиксельной основной камерой, а также 12-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком.

К сожалению, время работы аккумулятора немного меньше по сравнению с Xiaomi 12 — около 16 с половиной часов в видеотесте — но, по крайней мере, телефон поставляется с зарядным устройством мощностью 67 Вт, которое может полностью зарядить аккумулятор менее чем за 45 минут.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Note 13 Pro способен конкурировать с любым другим телефоном в его ценовой категории. Основная камера получила значительное обновление с 50 МП Note 12 Pro до 200 МП, а экран AMOLED с частотой 120 Гц предлагает Dolby Vision и 1800 нит пиковой яркости.

Тем не менее, более дорогие версии Note 13 Pro предлагают не только больше памяти, но и больше оперативной памяти — от 8 ГБ до 12 ГБ и до 16 ГБ, в то время как память стартует с показателя 128 ГБ и доходит до 512 ГБ.

Главные недостатки Note 13 Pro в том, что качество записи видео страдает от отсутствия хорошей стабилизации, процессор не является самым быстрым, и — как и во всех телефонах Xiaomi — придется иметь дело с несколько "раздутым" ПО. Но если эти минусы не являются решающим фактором, то Note 13 Pro в принципе хороший выбор, считают тестировщики.

Основные характеристики:

Процессор: 2,4 ГГц Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2;

Экран: 6,67 дюйма, 1080 x 2400 AMOLED;

Камера: 200 МП (широкоугольная), 8 МП (сверхширокоугольная), 2 МП (макро);

Память: 128 ГБ, 256 ГБ; 512 ГБ;

Операционная система: Android 13.

Xiaomi Redmi Note 11

Благодаря быстрому процессору Snapdragon 680 Redmi Note 11 от китайского производителя Xiaomi превосходит телефоны намного выше своей ценовой категории, считают эксперты.

Кроме того, на передней панели телефона расположен качественный 6,43-дюймовый экран FHD+ с частотой обновления 90 Гц, а на задней панели — массив из четырех камер. Он немного устарел, но это все еще лучший бюджетный смартфон, который производит Xiaomi, и остается одним из любимых доступных гаджетов, пишут тестировщики.

Основные характеристики:

Процессор: 2,4 ГГц Qualcomm Snapdragon 680;

Экран: 6,43 дюйма, 2400 x 1080;

Камера: 50 МП, 8 МП (широкоугольная), 2 МП (макросъемка) и 2 МП (глубина);

Память: 128 ГБ, 256 ГБ;

Операционная система: Android 11.

Xiaomi 13T Pro

Несмотря на то, что Xiaomi 13T Pro не дешевый, на рынке он является одиним из самых доступных флагманских телефонов, акцентируют эксперты.

Этот телефон защищен от пыли и воды и оснащен довольно производительным чипом от MediaTek, но его характеристики возглавляют значительно улучшенную систему камер.

Оснащенный технологией объектива от Leica и в сочетании с датчиком Sony IMX707, основной модуль камеры способен делать довольно привлекательные фотографии, которые выгодно отличаются от гораздо более дорогих телефонов.

Тестировщики уверены, что 13T Pro — альтернатива Xiaomi 13 или даже 14.

Основные характеристики:

Процессор: 3,35 ГГц MediaTek Dimensity 9200+;

Экран: 6,67 дюйма, 2712 x 1220;

Камера: 50 МП (широкоугольная), 50 МП (телефото), 12 МП (сверхширокоугольная);

Память: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ;

Операционная система: Android 13.

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