Скоро появятся бюджетные смартфоны Xiaomi POCO и Redmi: что говорит утечка (видео)

В сети появились доказательства того, что производитель может вскоре выпустить Redmi Note 14 Pro 4G, к которому, вероятно, присоединится и POCO M7 4G.

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В сети появилось множество новых номеров моделей, относящихся к паре новых смартфонов POCO и Redmi. Предположительно, POCO M7 4G и Redmi 14 4G должны получить глобальный релиз не раньше начала следующего года. Об этом сообщает Notebook Check.

Прошло некоторое время с тех пор, как подробности о POCO M7 Pro 5G просочились в сеть. С тех пор Xiaomi запустила серию Redmi Note 14, которая в настоящее время состоит из Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro 5G и Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Однако теперь есть доказательства того, что компания может вскоре выпустить Redmi Note 14 Pro 4G, к которому, вероятно, присоединится и Redmi Note 14 4G.

Теперь на Gizmochina появилась информация о двух еще более дешевых вариантах, которые будут находиться в сериях Xiaomi POCO и Redmi. В частности, сайт нашел несколько ссылок в базах данных IMEI на POCO M7 4G и Redmi 14 4G, доказательства чего мы привели ниже. Как обычно, результаты IMEI не подтверждают многие детали ни об одном из устройств.

Вместо этого они связывают номера моделей с розничными названиями. В этом случае Redmi 14 4G и POCO M7 4G должны в конечном итоге выйти со следующими номерами моделей:

POCO M7 4G

25028PC03G, 25028PC03I, 25028PC03Y

Редми 14 4G

25028RN03A, 25028RN03L, 25028RN03I, 25028RN03Y

"A" в 25028RN03A обозначает версию POCO M7 4G без NFC. Между тем, "Y" должно относиться к глобальной версии с NFC. Обратите внимание, что это не обязательно исчерпывающий список POCO M7 4G и Redmi 14 4G.

В любом случае, все варианты должны дебютировать с февраля 2025 года, что, как предполагает Gizmochina, произойдет во втором квартале 2025 года, чтобы заменить как POCO M6 4G, так и Redmi 13 4G (цена 175 долларов США на Amazon).

К сожалению, спецификации обоих устройств пока остаются неизвестными, хотя их номера моделей предполагают, что они основаны на одном и том же базовом устройстве разработки.

Прошло некоторое время с тех пор, как подробности о POCO M7 Pro 5G просочились в сеть. С тех пор Xiaomi запустила серию Redmi Note 14, которая в настоящее время состоит из Redmi Note 14 5G , Redmi Note 14 Pro 5G и Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Однако теперь есть доказательства того, что компания может вскоре выпустить Redmi Note 14 Pro 4G, к которому, вероятно, присоединится и Redmi Note 14 4G.

Теперь Gizmochina раскопал информацию о двух еще более дешевых вариантах, которые будут находиться в сериях Xiaomi POCO и Redmi. В частности, сайт нашел несколько ссылок в базах данных IMEI на POCO M7 4G и Redmi 14 4G, доказательства чего мы привели ниже. Как обычно, результаты IMEI не подтверждают многие детали ни об одном из устройств.

Вместо этого они связывают номера моделей с розничными названиями. В этом случае Redmi 14 4G и POCO M7 4G должны в конечном итоге выйти со следующими номерами моделей:

POCO M7 4G

25028PC03G, 25028PC03I, 25028PC03Y

Редми 14 4G

25028RN03A, 25028RN03L, 25028RN03I, 25028RN03Y

Согласно Gizmochina, "A" в 25028RN03A обозначает версию POCO M7 4G без NFC. Между тем, "Y" должно относиться к глобальной версии с NFC. Обратите внимание, что это не обязательно исчерпывающий список POCO M7 4G и Redmi 14 4G.

В любом случае, все варианты должны дебютировать с февраля 2025 года, что, как предполагает Gizmochina, произойдет во втором квартале 2025 года, чтобы заменить как POCO M6 4G, так и Redmi 13 4G (текущая цена 175 долларов США на Amazon).

К сожалению, спецификации обоих устройств пока остаются неизвестными, хотя их номера моделей предполагают, что они основаны на одном и том же базовом устройстве разработки.

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