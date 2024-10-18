Скоро з'являться бюджетні смартфони Xiaomi POCO і Redmi: що говорить витік (відео)

У мережі з'явилися докази того, що виробник може незабаром випустити Redmi Note 14 Pro 4G, до якого, ймовірно, долучиться і POCO M7 4G.

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У мережі з'явилося безліч нових номерів моделей, що відносяться до пари нових смартфонів POCO і Redmi. Імовірно, POCO M7 4G і Redmi 14 4G повинні отримати глобальний реліз не раніше початку наступного року. Про це повідомляє Notebook Check.

Минув деякий час відтоді, як подробиці про POCO M7 Pro 5G просочилися в мережу. Відтоді Xiaomi запустила серію Redmi Note 14, яка наразі складається з Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro 5G і Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Однак тепер є докази того, що компанія може незабаром випустити Redmi Note 14 Pro 4G, до якого, ймовірно, приєднається і Redmi Note 14 4G.

Тепер на Gizmochina з'явилася інформація про два ще дешевші варіанти, які знаходитимуться в серіях Xiaomi POCO і Redmi. Зокрема, сайт знайшов кілька посилань у базах даних IMEI на POCO M7 4G і Redmi 14 4G, докази чого ми навели нижче. Як завжди, результати IMEI не підтверджують багато деталей про жоден із пристроїв.

Замість цього вони пов'язують номери моделей з роздрібними назвами. У цьому випадку Redmi 14 4G і POCO M7 4G повинні в кінцевому підсумку вийти з наступними номерами моделей:

POCO M7 4G

25028PC03G, 25028PC03I, 25028PC03Y

Редмі 14 4G

25028RN03A, 25028RN03L, 25028RN03I, 25028RN03Y

"A" у 25028RN03A позначає версію POCO M7 4G без NFC. Тим часом, "Y" має відноситися до глобальної версії з NFC. Зверніть увагу, що це не обов'язково вичерпний список POCO M7 4G і Redmi 14 4G.

У будь-якому разі, всі варіанти мають дебютувати з лютого 2025 року, що, як припускає Gizmochina, відбудеться в другому кварталі 2025 року, щоб замінити як POCO M6 4G, так і Redmi 13 4G (ціна 175 доларів США на Amazon).

На жаль, специфікації обох пристроїв поки залишаються невідомими, хоча їхні номери моделей припускають, що вони засновані на одному і тому ж базовому пристрої розробки.

Минув деякий час відтоді, як подробиці про POCO M7 Pro 5G просочилися в мережу. Відтоді Xiaomi запустила серію Redmi Note 14, яка наразі складається з Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro 5G і Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Однак тепер є докази того, що компанія може незабаром випустити Redmi Note 14 Pro 4G, до якого, ймовірно, приєднається і Redmi Note 14 4G.

Тепер Gizmochina розкопав інформацію про два ще дешевші варіанти, які знаходитимуться в серіях Xiaomi POCO і Redmi. Зокрема, сайт знайшов кілька посилань у базах даних IMEI на POCO M7 4G і Redmi 14 4G, докази чого ми навели нижче. Як завжди, результати IMEI не підтверджують багато деталей про жоден із пристроїв.

Замість цього вони пов'язують номери моделей з роздрібними назвами. У цьому випадку Redmi 14 4G і POCO M7 4G повинні в кінцевому підсумку вийти з наступними номерами моделей:

POCO M7 4G

25028PC03G, 25028PC03I, 25028PC03Y

Редмі 14 4G

25028RN03A, 25028RN03L, 25028RN03I, 25028RN03Y

Згідно з Gizmochina, "A" у 25028RN03A позначає версію POCO M7 4G без NFC. Тим часом, "Y" має відноситися до глобальної версії з NFC. Зверніть увагу, що це не обов'язково вичерпний список POCO M7 4G і Redmi 14 4G.

У будь-якому разі, всі варіанти мають дебютувати з лютого 2025 року, що, як припускає Gizmochina, відбудеться в другому кварталі 2025 року, щоб замінити як POCO M6 4G, так і Redmi 13 4G (поточна ціна 175 доларів США на Amazon).

На жаль, специфікації обох пристроїв поки залишаються невідомими, хоча їхні номери моделей припускають, що вони засновані на одному і тому ж базовому пристрої розробки.

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