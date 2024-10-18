В Украине затрофеили российский комплекс "Стрелец": зачем он нужен разведчикам ВС РФ (фото)

Российская система работает только благодаря зарубежной электронике, преимущественно из США и Германии. Без нее россияне не смогут производить "Стрельцов".

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В Украине исследовали российский комплекс разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец" и "Стрелец-М" для боевой экипировки "Ратник". Обзор на своем Telegram-канале разместил украинский военный эксперт Сергей Бескрестнов, известный под псевдонимом "Флэш", который получил образец. Специалист Владислав Жирнов открыл блоки трофейного устройства, изучил содержимое, а также сопроводил свои выводы информацией, взятой из открытых источников.

"Стрелец" и "Стрелец-М" выпускают на предприятии "Радиоавионика", они приняты на вооружение ВС РФ в 2007 году, поставляются серийно. Комплекс представляет собой мобильный компьютер, к которому можно подключить разнообразные устройств. Он сопрягается со всеми российскими приборами разведки, наблюдения, прицеливания, целеуказания, радиолокаторами, дальномерами, угломерами, беспилотными летательными аппаратами.

Компьютеры можно объединить в одну сеть, тогда командир подразделения сможет видеть информацию о подчиненных, а также получать от них данные о противнике. Солдату нужно нажать несколько кнопок, и координаты его местонахождения или расположение противника появятся на компьютере командира. Начальник подразделения сможет объединять эту информацию с электронной картой местности, или со спутниковым снимком района. В первую очередь, "Стрелец" предназначен для военных разведчиков.

Комплекс оснащен автономным модулем навигации, который обеспечен инерциальной системой. Он позволяет бойцу точно узнавать свои точные координаты даже за пределами действия спутниковой навигации, при этом системы навигации переключаются автоматически.

Командиры ВС РФ пользуются комплексами разведки "Стрелец"

Дальность взаимодействия комплекса в составе отделения — около 1,5 км, но при этом каждый "Стрелец" служит ретранслятором. Военные могут передавать по радиостанции записанные команды, которые можно прослушать сразу или спустя какое-то время. Это сделано для того, чтобы разведчики не отвлекались и не теряли визуальный контроль над ситуацией.

Связь между подразделениями поддерживается с помощью планшеты двух типов: "ТТ" и "АК". Обе модели защищены от воздействия окружающей среды по стандартам превышающим IP68.

Как заметил Владислав Жирнов, в комплексе не найдено электронных компонентов российского производства кроме микросхемы (533ЛН2СП), частей корпуса и некоторых кабелей. Остальная электроника сделана преимущественно в США, Германии, Корее или Китае.

"Можно сделать вывод, что без поставок таких компонентов производить этот комплекс будет невозможно", — добавил эксперт.

У "Стрельца" предусмотрено несколько разных комплектаций. Самый простой вариант предназначен для военнослужащих низшего звена, например, командира отделения. Версию получше могут получить командиры взвода и выше, в нем появляется мощный вычислительный комплекс с многофункциональным пультом. Самую продвинутую комплектацию могут получить командиры подразделений: батальонов или бригад.

Во время учений "Запад-2009" российские войска использовали комплексы "Стрелец" для указания целей самолетам Су-24М. Для этого объекты сначала подсвечивали лазерным дальномером и определяли их координаты, затем они появлялись на компьютере командира и пересылались бомбардировщику через радиостанцию на расстояние до 8 км, а при использовании наземного ретранслятора — до 200 км. Дополнительными ретрансляторами могут служить другие самолеты.

Недавно украинские военные уничтожили дроном редкий российский комплекс РЭБ "Пероед". Иронично, что система должна защищать ВС РФ как раз от беспилотников.