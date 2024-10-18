В Україні затрофеїли російський комплекс "Стрелец": навіщо він потрібен розвідникам ЗС РФ (фото)

Російська система працює тільки завдяки зарубіжній електроніці, переважно зі США та Німеччини. Без неї росіяни не зможуть виготовляти комплекси.

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В Україні дослідили російські комплекси розвідки, управління та зв'язку (КРУЗ) "Стрелец" і "Стрелец-М" для бойової екіпірування "Ратник". Огляд на своєму Telegram-каналі розмістив український військовий експерт Сергій Бескрестнов, відомий під псевдонімом "Флеш", який отримав зразок. Фахівець Владислав Жирнов відкрив блоки трофейного пристрою, вивчив вміст, а також супроводив свої висновки інформацією, взятою з відкритих джерел.

"Стрілець" і "Стрілець-М" випускають на підприємстві "Радіоавіоніка", вони прийняті на озброєння ЗС РФ у 2007 році, постачаються серійно. Комплекс являє собою мобільний комп'ютер, до якого можна підключити різноманітні пристрої. Він сполучається з усіма російськими приладами розвідки, спостереження, прицілювання, цілевказівки, радіолокаторами, далекомірами, кутомірами, безпілотними літальними апаратами.

Комп'ютери можна об'єднати в одну мережу, тоді командир підрозділу зможе бачити інформацію про підлеглих, а також отримувати від них дані про противника. Солдату потрібно натиснути кілька кнопок — і координати його місцезнаходження або розташування противника з'являться на комп'ютері командира. Начальник підрозділу зможе об'єднувати цю інформацію з електронною картою місцевості, або із супутниковим знімком району. Насамперед, "Стрілець" призначений для військових розвідників.

Комплекс оснащений автономним модулем навігації, який забезпечений інерціальною системою. Він дає змогу бійцю точно дізнаватися свої точні координати навіть за межами дії супутникової навігації, водночас системи навігації перемикаються автоматично.

Командири ЗС РФ користуються комплексами розвідки "Стрілець"

Дальність взаємодії комплексу в складі відділення — близько 1,5 км, та водночас кожен "Стрілець" служить ретранслятором. Військові можуть передавати по радіостанції записані команди, які можна прослухати одразу або через якийсь час. Це зроблено для того, щоб розвідники не відволікалися і не втрачали візуальний контроль над ситуацією.

Зв'язок між підрозділами підтримується за допомогою планшети двох типів: "ТТ" і "АК". Обидві моделі захищені від впливу навколишнього середовища за стандартами, що перевищують IP68.

Як зауважив Владислав Жирнов, у комплексі не знайдено електронних компонентів російського виробництва, окрім мікросхеми (533ЛН2СП), частин корпусу і деяких кабелів. Решта електроніки зроблена переважно у США, Німеччині, Кореї або Китаї.

"Можна зробити висновок, що без постачань таких компонентів виготовляти цей комплекс буде неможливо", — додав експерт.

У "Стрельца" передбачено кілька різних комплектацій. Найпростіший варіант призначений для військовослужбовців нижчої ланки, наприклад, командира відділення. Кращу версію можуть отримати командири взводу і вище, у ньому з'являється потужний обчислювальний комплекс із багатофункціональним пультом. Найбільш просунуту комплектацію можуть отримати командири підрозділів: батальйонів або бригад.

Під час навчань "Запад-2009" російські війська використовували комплекси "Стрелец" для вказівки цілей літакам Су-24М. Для цього об'єкти спочатку підсвічували лазерним далекоміром і визначали їхні координати, потім вони з'являлися на комп'ютері командира і пересилалися бомбардувальнику через радіостанцію на відстань до 8 км, а за використання наземного ретранслятора — до 200 км. Додатковими ретрансляторами можуть слугувати інші літаки.

Нещодавно українські військові знищили дроном рідкісний російський комплекс РЕБ "Пероед". Іронічно, що система має захищати ЗС РФ якраз від безпілотників.