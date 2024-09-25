Бійці НГУ знищили дроном рідкісний російський комплекс РЕБ "Пероед" (відео)

У бригаді "Рубіж" заявили, що засіб РЕБ було знищено бійцями 6-го батальйону оперативного призначення на Харківському напрямку.

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Бійці бригади "Рубіж" Національної гвардії України знищили російський засіб РЕБ "Пероед". Про це повідомили у пресслужбі бригади.

Повідомляється, що це сталося на Харківському напрямку.

"Цей черговий "аналоговнєт" окупанти назвали "найефективнішим" засобом РЕБ проти українських FPV-безпілотників", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що засіб РЕБ було знищено бійцями 6-го батальйону оперативного призначення.

Що відомо про РЕБ "Пероед"

Як раніше писали на АрміяInform, комплекс був створений для того, щоб російських окупантів від українських малих БПЛА і атак FPV-дронами. Характеристики у нього такі:

робочі діапазони — 900 МГц, 1,2 ГГц, 1,5 ГГц, 2,4 ГГц, 5,8 ГГц;

потужність — 20/40 Вт.

У матеріалі йдеться, що пристрій має вбудовану 12-вольтову батарею ємністю 22 А/год, яка забезпечує 40 хвилин автономної роботи. Можливе живлення пристрою від мережі, генератора або автомобільного акумулятора. У комплекті є 10-метровий дріт із кнопкою для дистанційного ввімкнення/вимкнення комплексу. Заявлена собівартість комплексу — близько 3,5 тисячі доларів.

Раніше повідомлялося, що росіяни почали ставити на свої БПЛА камери заднього виду. Противник намагається захистити свої розвідувальні БПЛА від атак українських FPV-дронів. І хоча вони не вирізняються маневреністю, такі безпілотники намагатимуться піти на швидкості від "дронів-мисливців".