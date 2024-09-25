Українські нацгвардійці знищили російський БПЛА ZALA своїм дроном у небі (відео)

23 вересня бригада "Рубіж" повідомила, що тільки за останній тиждень це вже другий БПЛА такого типу, який вдалося знищити українським гвардійцям.

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Бійці бригади "Рубіж" Національної гвардії України знищили російський безпілотник ZALA. Це сталося на Куп'янському напрямку. Про це заявили у пресслужбі бригади.

"Підрозділ ударних БпЛА "Небесний патруль" Зенітний ракетно-артилерійський дивізіон бригади "Рубіж" влаштував у небі справжню трощу для ворожого дрона-розвідника ZALA 421-16E5G", — ідеться в повідомленні.

23 вересня бригада повідомила, що тільки за останній тиждень це вже другий БПЛА такого типу, який вдалося знищити українським гвардійцям.

"Полювання триває", — зазначили бійці.

Нагадаємо, в Defense Express оцінили ефективність БПЛА ZALA. Так, у мережі з'явилося відео ліквідації російського розвідувального безпілотника типу ZALA 421. Однак збитий дрон мав незвичайне забарвлення — розпізнавальні знаки Повітряних сил ЗСУ та Вермахту.

Також повідомлялося, що росіяни почали ставити на свої БПЛА камери заднього виду. Противник намагається захистити свої розвідувальні БПЛА від атак українських FPV-дронів. І хоча вони не вирізняються маневреністю, такі безпілотники намагатимуться піти на швидкості від "дронів-мисливців".