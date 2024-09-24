ЗСУ просунулися в Курській області: контратаки біля Куп'янська, ЗС РФ — під Покровськом, — ISW

За словами вашингтонських аналітиків, є дані про контратаки ЗСУ біля Котлярівки в районі Куп'янська. Авіація ЗС РФ обстрілює українські понтонні мости на річці Оскіл.

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Сили оборони України нещодавно просунулися в Глушківському районі на захід від українського виступу в Курській області на тлі наступальних операцій 23 вересня. Геолокаційні кадри за 23 вересня вказують на те, що ЗСУ нещодавно просунулися до південної околиці Веселого. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 23 вересня.

За даними російських джерел, українські сили атакували в районі Нового Шляху і Ведмежого (на південь від Глушкового). Українська бригада ПДВ, що діє в Курській області, опублікувала кадри та повідомила 23 вересня, що українські сили прорвали ще один район уздовж українсько-російського кордону, але не вказала місце і час прориву. Представники бригади зазначили, що це другий успішний прорив російського кордону з початку українського вторгнення в Курську область. Один з OSINT-аналітиків у соцмережі X заявив, що кадри показують попередній український прорив у районі Ведмежого від 11 або 12 вересня. Але в ISW не змогли незалежно перевірити повідомлення про ще один прорив.

ЗСУ продовжили наступальні операції на українському виступі в Курській області 23 вересня, але не домоглися жодних підтверджених успіхів.

Карта ISW: Курська область

Російські сили продовжили наступальні операції на українському виступі в Курській області 23 вересня, але не домоглися якихось підтверджених успіхів. Один із російських військкорів стверджує, що російські сили просунулися в напрямку Пльохового, але ISW не виявив підтвердження цим заявам.

Куп'янськ

Карта ISW: Луганська область

Російські війська нещодавно просунулися під Куп'янськом на тлі наступів на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна. На підтверджених кадрах за 21 і 23 вересня ЗС РФ просуваються полями на схід від Колесниківки Луганської області та на схід від Кругляківки.

Один із російських військкорів повідомив про контратаки ЗСУ біля Котлярівки, і що авіація ЗС РФ обстрілює українські понтонні мости на річці Оскіл.

Покровськ

Карта ISW: Покровськ

ЗС РФ просунулися на схід від Покровська 23 вересня. На підтверджених кадрах — ЗС РФ просуваються на північ від Цукуриного і на схід від Миколаєва.

В інтерв'ю The Financial Times представники ЗСУ повідомили, що російські війська тепер просуваються швидше, використовують мобільні підрозділи. Такий підхід схожий з тактиками ПВК "Вагнер". Невеликими піхотними групами атакують українські сили з кількох напрямків одночасно, що ускладнює завдання оборони.

Нагадаємо, що через дії ЗСУ в Курській області ЗС РФ могли перейти в оборону під Харковом. У Вовчанську використовуються ТОС-1А "Буратіно".

Також повідомлялося, що Rheinmetall уперше показав модуль Skyranger 35 на базі Leopard 1.