ВСУ продвинулись в Курской области: контратаки возле Купянска, ВС РФ — под Покровском, — ISW

По словам вашингтонских аналитиков, есть данные о контратаках ВСУ возле Котляровки в районе Купянска. Авиация ВС РФ обстреливает украинские понтонные мосты на реке Оскол.

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Силы обороны Украины недавно продвинулись в Глушковском районе к западу от украинского выступа в Курской области на фоне наступательных операций 23 сентября. Геолокационные кадры за 23 сентября указывают на то, что ВСУ недавно продвинулись к южной окраине Веселого. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 23 сентября.

По данным российских источников, украинские силы атаковали в районе Нового Пути и Медвежьего (к югу от Глушково). Украинская бригада ВДВ, действующая в Курской области, опубликовала кадры и сообщила 23 сентября, что украинские силы прорвали еще один район вдоль украинско-российской границы, но не указала место и время прорыва. Представители бригады отметили, что это второй успешный прорыв российской границы с начала украинского вторжения в Курскую область. Один из OSINT-аналитиков в соцсети X заявил, что кадры показывают предыдущий украинский прорыв в районе Медвежье от 11 или 12 сентября. Но в ISW не смогли независимо проверить сообщения о еще одном украинском прорыве.

Украинские силы продолжили наступательные операции на украинском выступе в Курской области 23 сентября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Карта ISW: Курская область

Российские силы продолжили наступательные операции на украинском выступе в Курской области 23 сентября, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. Один из российских военкоров утверждает, что российские силы продвинулись в направлении Плехово, но ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям.

Купянск

Карта ISW: Луганская область

Российские войска недавно продвинулись под Купянском на фоне продолжающихся наступлений на линии Купянск – Сватово – Кременная. На подтвержденных кадрах за 21 и 23 сентября ВС РФ продвигаются по полям к востоку от Колесниковки Луганской области и к востоку от Кругляковки.

Один из российских военкоров сообщил о контратаках ВСУ возле Котляровки, и что авиация ВС РФ обстреливает украинские понтонные мосты на реке Оскол.

Покровск

Карта ISW: Покровск

ВС РФ продвинулись к востоку от Покровска 23 сентября. На подтвержденных кадрах — ВС РФ продвигаются к северу от Цукурино и к востоку от Николаева.

В интервью The Financial Times представители ВСУ сообщили, что российские войска теперь продвигаются быстрее, используют мобильные подразделения. Такой подход схож с тактиками ЧВК "Вагнер". Небольшими пехотными группами атакуют украинские силы с нескольких направлений одновременно, что усложняет задачу обороны.

Напомним, что из-за действий ВСУ в Курской области ВС РФ могли перейти в оборону под Харьковом. В Волчанске используются ТОС-1А "Буратино".

Также сообщалось, что Rheinmetall впервые показал модуль Skyranger 35 на базе Leopard 1.