Новый прорыв границы в Курской области: ВСУ использовали советские установки разминирования (видео)

Десантники привлекли УР-77, советскую самоходную установку при прокладке безопасного коридора на границе с РФ в Глушковском районе.

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Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады успешно применили установки разминирования, чтобы прорвать границу с Россией в Курской области. Видео этой операции опубликовано на YouTube-канале Десантно-штурмовых войск Украины.

На кадрах можно увидеть проработку проходов в инженерных заграждениях, мероприятие подразделений ДШВ на вражескую территорию и первые бои в пограничной полосе, по итогам которого танки ВСУ уничтожили опорный пункт россиян.

Прорыв произошел непосредственно вблизи села Медвежье Глушковского района в Курской области. Лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" отметил, что это мероприятие проходило около недели назад. А стало известно об этом только сейчас, ведь подразделения придерживаются соответствующей паузы в инфопространстве.

Сначала инженерные подразделения провели разведку и обнаружили минные поля противника. Для создания безопасного прохода использовалась установка УР-77, что позволило украинской технике безопасно прорваться на территорию РФ.

По данным проекта "КиберБорошно", координаты пересечения границы: 51.247147,34.662574. Аналитики сообщества, проанализировав спутниковые снимки, также заявили, что прорыв произошел больше недели назад.

Геолокация прорыва подразделениями 95 ОДШБр Фото: Telegram / КіберБорошно Геолокация прорыва подразделениями 95 ОДШБр Фото: Telegram / КіберБорошно

УР-77 – это советская самоходная установка, предназначенная для разминирования, созданная на базе гаубицы 2С1 "Гвоздика" и серийно выпускавшаяся с 1978 года, пишет "Милитарный".

УР-77 Фото: Из открытых источников

Она способна делать проходы шириной до 6 метров через минные поля. На шасси размещаются две пусковые направляющие для ракет типа ДМ-140 и отсеки с детонирующим кабелем УЗУ-77 или УЗУ-67.

Напомним, 20 сентября ВСУ незначительно продвинулись к востоку от Веселого. Украинские силы атаковали западнее украинского выступления в районе Нового Пути, Обуховки и Медвежьего.

20 сентября лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что Силы обороны Украины продвинулись на Курском направлении в районе Любимовки.