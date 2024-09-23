Новий прорив кордону на Курщині: ЗСУ використали радянські установки розмінування (відео)
Десантники залучили УР-77, радянську самохідну установку, під час прокладання безпечного коридору на кордоні з РФ у Глушковському районі.
Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової бригади успішно застосували установки розмінування, щоби прорвати кордон із Росією у Курській області. Відео цієї операції опубліковане на YouTube-каналі Десантно-штурмових військ України.
На кадрах можна побачити пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід підрозділів ДШВ на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, за підсумками якого танки ЗСУ знищили опорний пункт росіян.
Прорив безпосередньо відбувся поблизу села Медвежьє Глушковського району в Курській області. Лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" зазначив, що цей захід відбувався близько тижня тому. А відомо стало про це лише зараз, адже підрозділи дотримуються відповідної паузи в інфопросторі.
Спершу інженерні підрозділи провели розвідку та виявили мінні поля ворога. Для створення безпечного проходу було використано установку УР-77, що дозволило українській техніці безпечно прорватися на територію РФ.
За даними проєкту "КіберБорошно", координати перетину кордону: 51.247147,34.662574. Аналітики спільноти, проаналізувавши супутникові знімки, також заявили, що прорив стався понад тиждень тому.
УР-77 — це радянська самохідна установка, призначена для розмінування, створена на базі гаубиці 2С1 "Гвоздика" та серійно випускалася з 1978 року, пише "Мілітарний".
Вона здатна робити проходи шириною до 6 метрів через мінні поля. На шасі розміщуються дві пускові напрямні для ракет типу ДМ-140 та відсіки з детонувальним кабелем УЗП-77 або УЗП-67.
Нагадаємо, 20 вересня ЗСУ незначно просунулися на схід від Веселого. Українські сили атакували на захід від українського виступу в районі Нового Шляху, Обухівки та Ведмежого.
20 вересня лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що Сили оборони України просунулися на Курському напрямку в районі Любимівки.