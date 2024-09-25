Украинские нацгвардейцы уничтожили российский БПЛА ZALA своим дроном в небе (видео)

23 сентября бригада "Рубеж" сообщила, что только за последнюю неделю это уже второй БПЛА такого типа, который удалось уничтожить украинским гвардейцам.

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Бойцы бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины уничтожили российский беспилотник ZALA. Это произошло на Купянском направлении. Об этом заявили в пресс-службе бригады.

"Подразделение ударных БпЛА "Небесный патруль" Зенитный ракетно-артиллерийский дивизион бригады "Рубеж" устроил в небе настоящую трощу для вражеского дрона-разведчика ZALA 421-16E5G", — сказано в сообщении.

23 сентября бригада сообщила, что только за последнюю неделю это уже второй БПЛА такого типа, который удалось уничтожить украинским гвардейцам.

"Охота продолжается", — отметили бойцы.

Напомним, в Defense Express оценили эффективность БПЛА ZALA. Так, В сети появилось видео ликвидации российского разведывательного беспилотника типа ZALA 421. Однако сбитый дрон имел необычную окраску — опознавательные знаки Воздушных сил ВСУ и Вермахта.

Также сообщалось, что россияне начали ставить на свои БПЛА камеры заднего вида. Противник пытается защитить свои разведывательные БПЛА от атак украинских FPV-дронов. И хотя они не отличаются маневренностью, такие беспилотники будут пытаться уйти на скорости от "дронов-охотников".