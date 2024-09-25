Бойцы НГУ уничтожили дроном редкий российский комплекс РЭБ "Пероед" (видео)

В бригаде "Рубеж" заявили, что средство РЭБ было уничтожено бойцами 6-го батальона оперативного назначения на Харьковском направлении.

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Бойцы бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины уничтожили российское средство РЭБ "Пероед". Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Сообщается, что это произошло на Харьковском направлении.

"Этот очередной "аналоговнет" оккупанты назвали "самым эффективным" средством РЭБ против украинских FPV-беспилотников", — сказано в сообщении.

Отмечается, что средство РЭБ было уничтожено бойцами 6-го батальона оперативного назначения.

Что известно о РЭБ "Пероед"

Как ранее писали на АрміяInform, комплекс был создан для того, чтобы российских оккупантов от украинских малых БПЛА и атак FPV-дронами. Характеристики у него следующие:

рабочие диапазоны – 900 МГц, 1,2 ГГц, 1,5 ГГц, 2,4 ГГц, 5,8 ГГц;

мощность — 20/40 Вт.

В материале говорится, что устройство имеет встроенную 12-вольтовую батарею емкостью 22 А/ч, которая обеспечивает 40 минут автономной работы. Возможно питание устройства от сети, генератора или автомобильного аккумулятора. В комплекте есть 10-метровый провод с кнопкой для дистанционного включения/выключения комплекса. Заявленная себестоимость комплекса – около 3,5 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что россияне начали ставить на свои БПЛА камеры заднего вида. Противник пытается защитить свои разведывательные БПЛА от атак украинских FPV-дронов. И хотя они не отличаются маневренностью, такие беспилотники будут пытаться уйти на скорости от "дронов-охотников".