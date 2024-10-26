C помощью лазера ученые попытаются найти источник безграничной энергии: что известно

Лазеры обеспечат 7 петаватт мощности — более чем в 5000 раз больше электрической генерирующей мощности США — в фокусное пятно шириной примерно с человеческий волос.

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Новый исследовательский центр, расположенный в кампусе Foothills Университета штата Колорадо, как ожидается, усилит усилия страны по термоядерному синтезу для достижения безграничной энергии. Об этом пишет Interesting Engineering.

Планируется, что центр ATLAS Facility станет уникальным кластером высокоинтенсивных лазеров с высокой частотой повторения, которые могут быть настроены для одновременной стрельбы по одной термоядерной цели. Этот импульс обеспечит почти 7 петаватт мощности — более чем в 5000 раз больше электрической генерирующей мощности США — в фокусное пятно шириной примерно с человеческий волос в течение приблизительно 100 квадриллионных секунды.

Три сверхмощных лазера также будут использоваться независимо и в других комбинациях для изучения вопросов, выходящих за рамки термоядерной энергии, включая ключевые темы фундаментальных исследований, согласно CSU.

Президент CSU Эми Парсонс провела церемонию закладки фундамента центра объекта в среду.

"Как ведущее учреждение, признанное как за исследования, так и за устойчивое развитие, CSU является подходящим домом для этого объекта. Мы были лидером в лазерных исследованиях на протяжении десятилетий, и наш факультет продвигает критические технологии. Этот новый объект будет содержать один из самых мощных лазеров в мире и сделает CSU связующим звеном для исследований лазерного термоядерного синтеза", — сказала Парсонс.

Помимо исследований термоядерного синтеза и фундаментальной науки, объект ATLAS также будет поддерживать междисциплинарную работу в таких областях, как медицина, где лазеры могут использоваться для подачи энергии в очень локализованную область для лечения опухолей, согласно пресс-релизу .

Другие потенциальные исследования на объекте включают литографию микрочипов и проектирование, а также подробную рентгеновскую визуализацию быстро движущихся объектов, таких как турбины авиационных двигателей в полном движении. По данным CSU, учреждение также будет оказывать широкую поддержку фундаментальным научным исследованиям.

Хайке Фройнд, главный операционный директор Marvel Fusion, сказала, что компания рада продолжить партнерство с CSU в этой исследовательской области.

Этот новаторский проект знаменует собой захватывающую новую главу в партнерстве между Marvel Fusion и Университетом штата Колорадо, поскольку мы движемся вперед в строительстве объекта, который будет определять будущее термоядерной энергии, — сказала Фройнд.

Вице-президент CSU по научным исследованиям Кассандра Мозели заявила, что CSU является лидером в области лазерных исследований и технологий, что позволило нам начать строительство здания, которое выведет эти важные исследования на новый уровень.

Ранее мы сообщали, что энергия "под землей" обеспечивает 70% потребностей целой страны. Геотермальная энергия питает дома, промышленность и туристические места в Исландии, однако есть некоторые трудности.