За допомогою лазера вчені спробують знайти джерело безмежної енергії: що відомо

Лазери забезпечать 7 петаватт потужності — у понад 5000 разів більше за електричну генеруючу потужність США — у фокусну пляму завширшки приблизно з людську волосину.

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Новий дослідницький центр, розташований у кампусі Foothills Університету штату Колорадо, як очікується, посилить зусилля країни з термоядерного синтезу для досягнення безмежної енергії. Про це пише Interesting Engineering.

Планується, що центр ATLAS Facility стане унікальним кластером високоінтенсивних лазерів з високою частотою повторення, які можуть бути налаштовані для одночасної стрільби по одній термоядерній цілі. Цей імпульс забезпечить майже 7 петаватт потужності — більше ніж у 5000 разів більше за електричну генеруючу потужність США — у фокусну пляму завширшки приблизно з людську волосину протягом приблизно 100 квадрильйонних секунди.

Три надпотужні лазери також будуть використовуватися незалежно і в інших комбінаціях для вивчення питань, що виходять за рамки термоядерної енергії, включно з ключовими темами фундаментальних досліджень, згідно з CSU.

Президент CSU Емі Парсонс провела церемонію закладання фундаменту центру об'єкта в середу.

"Як провідна установа, визнана як за дослідження, так і за сталий розвиток, CSU є підходящим домом для цього об'єкта. Ми були лідером у лазерних дослідженнях протягом десятиліть, і наш факультет просуває критичні технології. Цей новий об'єкт міститиме один із найпотужніших лазерів у світі та зробить CSU сполучною ланкою для досліджень лазерного термоядерного синтезу", — сказала Парсонс.

Крім досліджень термоядерного синтезу і фундаментальної науки, об'єкт ATLAS також буде підтримувати міждисциплінарну роботу в таких галузях, як медицина, де лазери можна використовувати для подавання енергії в дуже локалізовану ділянку для лікування пухлин, згідно з прес-релізом .

Інші потенційні дослідження на об'єкті охоплюють літографію мікрочипів і проєктування, а також детальну рентгенівську візуалізацію об'єктів, що швидко рухаються, таких як турбіни авіаційних двигунів у повному русі. За даними CSU, установа також надаватиме широку підтримку фундаментальним науковим дослідженням.

Хайке Фройнд, головний операційний директор Marvel Fusion, сказала, що компанія рада продовжити партнерство з CSU в цій дослідницькій галузі.

Цей новаторський проєкт знаменує собою захопливу нову главу в партнерстві між Marvel Fusion та Університетом штату Колорадо, оскільки ми рухаємося вперед у будівництві об'єкта, який визначатиме майбутнє термоядерної енергії, — сказала Фройнд.

Віцепрезидентка CSU з наукових досліджень Кассандра Мозелі заявила, що CSU є лідером у галузі лазерних досліджень і технологій, що дало нам змогу розпочати будівництво будівлі, яка виведе ці важливі дослідження на новий рівень.

Раніше ми повідомляли, що енергія "під землею" забезпечує 70% потреб цілої країни. Геотермальна енергія живить будинки, промисловість і туристичні місця в Ісландії, проте є деякі труднощі.