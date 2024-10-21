Россияне ставят на свои БПЛА линзы Люнеберга: зачем они нужны и есть ли такие у ВСУ (фото)

По данным экспертов, оккупанты запускают дешевые беспилотники с линзами Люнеберга, чтобы "обмануть" украинские РЛС.

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В Российской Федерации оснащают некоторые дальнобойные беспилотники линзами Люнеберга, чтобы отвлекать противовоздушную оборону Украины. О том, как это работает, рассказали эксперты портала Defence Express.

Как отмечают в издании, линза Люнеберга являет собой отражатель радиолокационных лучей, с одной стороны покрытый металлизированным материалом. В случае радиолокационного облучения линза фокусирует энергию и отражает ее с большим усилением.

Линза Люнеберга Фото: Defence Express

К примеру, линза Люнеберга с диаметром в 44 см может иметь эффективную площадь рассеяния в X-диапазоне в 100 м2. Таким образом небольшой БПЛА может выглядеть для радиолокационной станции (РЛС) как стратегический бомбардировщик B-52.

Используя такие отражатели на дальнобойных дронах во время обстрелов Украины, россияне создают большое количество ложных целей, которые рассеивают внимание ПВО. Так, пенопластовый дрон-приманка "Гербера" с линзой Люнеберга на РЛС будет выглядеть как "Шахед" с боевой частью.

Принцип работы линзы Люнеберга Фото: Defence Express

При этом в издании отметили, что к подобной тактике прибегают не только россияне. По словам экспертов, скорее всего, именно Украина первой начала массово использовать такие средства в войне с РФ. В частности, украинские ложные цели демонстрировались в репортаже CNN.

Напомним, в мае появились фото и видео дрона-мишени, используемого Вооруженными силами Российской Федерации для выявления систем ПВО Украины.

Позже, в августе, украинский специалист Юрий Абдула разобрал российский дешевый беспилотник-приманку самолетного типа, предназначенный для истощения ресурсов.