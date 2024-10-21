Росіяни ставлять на свої БПЛА лінзи Люнеберга: навіщо вони потрібні і чи є такі у ЗСУ (фото)

За даними експертів, окупанти запускають дешеві безпілотники з лінзами Люнеберга, щоб "обдурити" українські РЛС.

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У Російській Федерації оснащують деякі далекобійні безпілотники лінзами Люнеберга, щоб відволікати протиповітряну оборону України. Про те, як це працює, розповіли експерти порталу Defence Express.

Як зазначають у виданні, лінза Люнеберга являє собою відбивач радіолокаційних променів, з одного боку покритий металізованим матеріалом. У разі радіолокаційного опромінення лінза фокусує енергію і відбиває її з великим посиленням.

Лінза Люнеберга Фото: Defence Express

Наприклад, лінза Люнеберга з діаметром 44 см може мати ефективну площу розсіювання в X-діапазоні в 100 м2. Таким чином невеликий БПЛА може виглядати для радіолокаційної станції (РЛС) як стратегічний бомбардувальник B-52.

Використовуючи такі відбивачі на далекобійних дронах під час обстрілів України, росіяни створюють велику кількість хибних цілей, які розсіюють увагу ППО. Так, пінопластовий дрон-приманка "Гербера" з лінзою Люнеберга на РЛС виглядатиме як "Шахед" з бойовою частиною.

Принцип роботи лінзи Люнеберга Фото: Defence Express

При цьому у виданні зазначили, що до подібної тактики вдаються не тільки росіяни. За словами експертів, найімовірніше, саме Україна першою почала масово використовувати такі засоби у війні з РФ. Зокрема, українські хибні цілі демонструвалися в репортажі CNN.

Нагадаємо, у травні з'явилися фото і відео дрона-мішені, що використовується Збройними силами Російської Федерації для виявлення систем ППО України.

Пізніше, у серпні, український фахівець Юрій Абдула розібрав російський дешевий безпілотник-приманку літакового типу, призначений для виснаження ресурсів.