Летели "Шахеды", "Искандер" и неизвестные дроны: последствия ночного обстрела ВС РФ (фото, видео)

Боевая работа сил ПВО, как отмечают в командовании, велась в 12 областях Украины. Сейчас известно о ракетных попаданиях в Кривом Роге и Запорожье.

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В ночь на 21 октября 2024 года и утром РФ атаковала Украину ракетами различных типов, ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа. В Воздушных силах уже насчитали 119 средств воздушного нападения. Воздушная атака еще продолжается. Об этом сообщают в пресс-службе командования.

Так, по состоянию на 09:30 радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 119 средств воздушного нападения противника:

1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 (с территории Крыма);

1 управляемая авиационная ракета Х-35 (из воздушного пространства в акватории Черного моря);

1 управляемая авиационная ракета Х-31П (из воздушного пространства в акватории Черного моря);

116 вражеских БпЛА (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ).

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В настоящее время есть подтверждение о сбитии 59 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях. Кроме того, 45 российских беспилотников — локально потеряно", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах сообщили, что российские БпЛА до сих пор находятся в воздушном пространстве Украины, а боевая работа продолжается.

Есть несколько попаданий БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины.

Атака на Киев

В ночь на 21 октября, Киев подвергся интенсивной воздушной атаке дронов, которые запустила РФ. Воздушная тревога в столице длилась более 5 часов, во время которой враг пытался нанести удар по городу с разных направлений. Все БпЛА, которых было около десятка, обезвредили силы ПВО, сообщили в КГВА.

В результате падения обломков дронов зафиксированы повреждения в результате падения обломков в трех районах Киева.

Днепровский район: по предварительным данным, поврежден электрический кабель, информация о пострадавших не поступала.

Голосеевский район: в многоквартирном доме частично повреждена отделка стен и выбиты окна. Разрушений и пожаров нет, пострадавших также не обнаружено.

Соломенский район: обломки дронов вызвали пожар на крыше одноэтажного дома. Пожар оперативно локализовали. Известно об одном пострадавшем. Медики зафиксировали у мужчины ожоги лица. От госпитализации он отказался.

Атака на Кривой Рог

Вечером, 20 октября, РФ атаковала город баллистической ракетой. Удар пришелся в городской застройке в объект инфраструктуры — разрушен один из отелей города. Утром, 21 октября, около 10:30 Россия снова атаковала Кривой Рог баллистикой. Пока что последствия атаки неизвестны.

Председатель Криворожской ВА призвал горожан находиться в безопасных местах до отбоя.

Председатель ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки ночью 20 октября есть четверо пострадавших.

"Ранена 12-летняя девочка. Ее состояние, к счастью, удовлетворительное. Будет лечиться дома. Среди пострадавших и 22-летний мужчина и женщины 36 и 63 лет. Всем оказали необходимую медпомощь. Повреждены отель, 5 многоэтажек, объект культуры, банк, 2 магазина и 14 автомобилей", — проинформировал Лысак.

Развернут штаб помощи горожанам. Там можно получить психологическую помощь, стройматериалы. Волонтеры готовят людям горячие напитки и еду. Кроме того, развернут городской штаб приема заявлений от жителей и жительниц о поврежденном имуществе.

Атака на Харьков

В Харькове около полуночи прогремели взрывы. ВС РФ атаковали город КАБами. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"По предварительной информации, пострадал ряд частных домов в Новобаварском районе. Город под атакой вражеских КАБов — будьте осторожны! Под ударами оказались три района города. В некоторых из них есть определенные проблемы с электроснабжением. По предварительной информации, один прилет в Основянском районе города, возле жилого дома. На данную минуту имеем сведения о четырех пострадавших. Еще один удар по Киевскому району города, возле одного из супермаркетов — повреждена автозаправка", — проинформировал он.

Впоследствии он уточнил, что в результате атаки в городе повреждены АЗС, СТО, частные дома и линии высоковольтных передач. Также есть повреждения многоквартирных и частных домов, гаражей. Есть информация о 13 раненых.

Атака на Сумщину

По сообщению Сумской военной администрации, утром, 21 октября, враг совершил массированный воздушный удар по городу Сумы.

"Россияне направили "Шахеды" на жилой сектор и объекты критической инфраструктуры областного центра. Последствия вражеской атаки уточняются. Начались аварийно-спасательные работы", — говорится в сообщении.

Атака на Запорожье

Россия 21 октября нанесла ракетный удар по Запорожью. По меньшей мере пять человек пострадали от вражеского удара по Запорожью. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров. Ранения получили мужчина 49 лет и 48-летняя женщина. Они находятся в тяжелом состоянии. Еще три человека в состоянии средней тяжести.

Медики оказывают им всю необходимую помощь.

По словам Ивана Федорова, враг атаковал центр города, пострадало большое количество гражданских объектов В частности, общежитие, детсад, одно и многоэтажные дома. Впоследствии стало известно о еще одном раненом.

Атака в Одесской области

ВС РФ атаковали Одесскую область ракетами и ударными беспилотниками. В результате вечерней ракетной атаки на припортовую инфраструктуру возник пожар. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

"К счастью, пострадавших и погибших нет. Также из-за падения обломков ракет в Одесском районе произошло возгорание сухой травы и заброшенного здания, пострадавших нет. Пожары оперативно ликвидировали спасатели", — проинформировал он.

Глава Одесской ОГА добавил, что после ракетной атаки россияне нанесли удар беспилотниками, которые были уничтожены нашими силами противовоздушной обороны.

Напомним, что 20 октября в России под Брянском неизвестные ликвидировали военного преступника Дмитрия Голенкова, который участвовал в бомбардировке украинских городов Кременчуг и Днепр. Его убили с помощью молотка.