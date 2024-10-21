Летіли "Шахеди", "Іскандер" та невідомі дрони: наслідки нічного обстрілу ЗС РФ (фото, відео)

Бойова робота сил ППО, як наголошують у командуванні, велась у 12 областях України. Наразі відомо про ракетні влучачння у Кривому Розі і Запоріжжі.

Related video

У ніч проти 21 жовтня 2024 року та вранці РФ атакувала Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу. У Повітряних силах вже нарахували 119 засобів повітряного нападу. Повітряна атака ще триває. Про це повідомляють у пресслужбі командування.

Так, станом на 09:30 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 119 засобів повітряного нападу противника:

1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);

1 керована авіаційна ракета Х-35 (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);

1 керована авіаційна ракета Х-31П (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);

116 ворожих БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ).

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"На цей час є підтвердження про збиття 59 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях. Крім того, 45 російських безпілотників локаційно втрачено", — йдеться в повідомленні.

В Повітряних силах повідомили, що російські БпЛА і досі перебувають у повітряному просторі України, а бойова робота триває.

Є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України.

Атака на Київ

У ніч проти 21 жовтня, Київ зазнав інтенсивної повітряної атаки дронів, які запустила РФ. Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин, під час якої ворог намагався завдати удару по місту з різних напрямків. Усі БпЛА, яких було близько десятка, знешкодили сили ППО, повідомили у КМВА.

Внаслідок падіння уламків дронів зафіксовано пошкодження у трьох районах Києва.

Дніпровський район: за попередніми даними, пошкоджено електричний кабель, інформація про постраждалих не надходила.

Голосіївський район: у багатоквартирному будинку частково пошкоджено оздоблення стін та вибито вікна. Руйнувань та пожеж немає, постраждалих також не виявлено.

Солом’янський район: уламки дронів спричинили займання на даху одноповерхового будинку. Пожежу оперативно локалізували. Відомо про одного потерпілого. Медики зафіксували у чоловіка опіки обличчя. Від госпіталізації він відмовився.

Атака на Кривий Ріг

Ввечері, 20 жовтня, РФ атакувала місто балістичною ракетою. Удар прийшовся по міській забудові в об'єкт інфраструктури — зруйновано один з готелів міста. Вранці, 21 жовтня, близько 10:30 Росія знову атакувала Кривий Ріг балістикою. Поки що наслідки атаки невідомі.

Голова Криворізької ВА закликав громадян перебувати в безпечних місцях до відбою.

Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки вночі 20 жовтня є четверо постраждалих.

"Поранена 12-річна дівчинка. Її стан, на щастя, задовільний. Лікуватиметься вдома. Серед потерпілих і 22-річний чоловік та жінки 36 та 63 років. Всім надали необхідну меддопомогу. Пошкоджені готель, 5 багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, 2 магазини та 14 автівок", — проінформував Лисак.

Розгорнуто штабі допомоги містянам. Там можна отримати психологічну допомогу, будматеріали. Волонтери готують людям гарячі напої та їжу. Крім того, розгорнуто міський штаб прийому заяв від мешканців і мешканок про пошкоджене майно.

Атака на Харків

У Харкові близько опівночі пролунали вибухи. ЗС РФ атакували місто КАБами. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"За попередньою інформацією, постраждала низка приватних будинків у Новобаварському районі. Місто під атакою ворожих КАБів — будьте обережні! Під ударами опинилися три райони міста. У деяких з них є певні проблеми з електропостачанням. За попередньою інформацією, один приліт в Основʼянському районі міста, біля житлового будинку. На цю хвилину маємо відомості про чотирьох постраждалих. Ще один удар по Київському району міста, біля одного з супермаркетів — пошкоджено автозаправку", — проінформував він.

Згодом він уточнив, що внаслідок атаки у місті пошкоджено АЗС, СТО, приватні будинки та лінії високовольтних передач. Також є пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, гаражів. Є інформація про 13 поранених.

Атака на Сумщину

За повідомленням Сумської військової адміністрації, зранку, 21 жовтня, ворог здійснив масований повітряний удар по місту Суми.

"Росіяни спрямували "Шахеди" на житловий сектор і об'єкти критичної інфраструктури обласного центру. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Розпочались аварійно-рятувальні роботи", — йдеться в повідомленні.

Атака на Запоріжжя

Росія 21 жовтня завдала ракетного удару по Запоріжжю. Щонайменше п’ять людей постраждали. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Поранень зазнали чоловік 49 років та 48-річна жінка. Вони перебувають у важкому стані. Ще троє людей у стані середньої важкості.

Медики надають їм всю необхідну допомогу.

За словами Івана Федорова, ворог атакував центр міста, постраждала велика кількість цивільних об'єктів. Зокрема, гуртожиток, дитсадок, одно та багатоповерхові будинки. Згодом стало відомо про ще одного пораненого.

Атака на Одещині

ЗС РФ атакували Одещину ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок вечірньої ракетної атаки на припортову інфраструктуру виникла пожежа. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"На щастя, постраждалих та загиблих немає. Також через падіння уламків ракет в Одеському районі сталося загоряння сухої трави та закинутої будівлі, постраждалих немає. Пожежі оперативно ліквідували рятувальники", — проінформував він.

Голова Одеської ОВА додав, що після ракетної атаки росіяни завдали удару безпілотниками, які були знищені нашими силами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що 20 жовтня в Росії під Брянськом невідомі ліквідували воєнного злочинця Дмитра Голєнкова, який брав участь у бомбардуванні українських міст Кременчук та Дніпро. Його вбили за допомогою молотка.