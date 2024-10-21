100 млн градусов по Цельсию: необычная станция обеспечит электроэнергией 70 тысяч домов

Новые функциональные термоядерные электростанции будут обеспечивать города безопасной и чистой энергией, а промышленность — теплом.

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Компания, занимающаяся термоядерной энергетикой, Tokamak Energy, раскрыла первые подробности о проекте своей пилотной установки. Об этом пишет Interesting Engineering.

Компания утверждает, что ее пилотная установка сможет вырабатывать 800 МВт термоядерной энергии и 85 МВт чистой электроэнергии, этого будет достаточно для питания и обогрева более 70 000 американских домов.

Первоначальные проекты предусматривают соотношение сторон 2,0, большой радиус плазмы 4,25 метра и магнитное поле 4,25 Тесла, а также жидкое литий-тритиевое размножающее одеяло, согласно Tokamak Energy. Первые детали конструкции нашего сферического токамака с высоким полем вызвали большой ажиотаж на престижной конференции APS, — сказал Майкл Гинсберг, президент Tokamak Energy.

Tokamak Energy утверждает, что является единственной частной компанией с более чем 10-летним опытом проектирования, строительства и эксплуатации токамаков. Также утверждается, что она является первой частной термоядерной компанией, которая достигла температуры плазмы в 100 миллионов градусов по Цельсию в сферическом токамаке.

Мир спешит разработать функциональные термоядерные электростанции, которые будут обеспечивать безопасной и надежной чистой энергией города и теплом промышленность. Один килограмм термоядерного топлива выделяет столько же энергии, сколько сжигание около 10 миллионов килограммов угля, без каких-либо вредных выбросов.

Устройство для ядерного синтеза

Представленный на 66-м ежегодном собрании Отделения физики плазмы Американского физического общества (APS) предварительный концептуальный проект опытной термоядерной установки (ПТУ) компании TE основан на сферическом токамаке с сильным полем и высокотемпературными сверхпроводящими магнитами.

По данным компании, сферический токамак с сильным полем будет включать в себя полный набор высокотемпературных сверхпроводящих (ВТСП) магнитов нового поколения для удержания и управления дейтериевым и тритиево-водородным топливом в плазме, во много раз более горячей, чем центр Солнца.

Основное внимание уделяется рабочему процессу проектирования на ранней стадии и текущему статусу проекта, подчеркивая приверженность компании интегрированным подсистемам и их влиянию на общий дизайн. В представлении также представлено текущее состояние инженерных и физических исследований.

TE использует итеративный рабочий процесс, который облегчает быстрое экспериментирование с точками проектирования машины. Этот процесс начинается с PyTOK, внутреннего кода для систем всего завода, который находит оптимальные точки проектирования по ряду параметров, обеспечивая при этом инженерную самосогласованность. Благоприятный проект принимается в быстрый инженерный и физический рабочий процесс, где команда оценивает его более подробно в течение двух недель, согласно проекту.

Напомним, физики показали, что происходит внутри термоядерного реактора. С помощью потрясающей визуализации можно увидеть, как происходит термоядерный синтез внутри токамака.