100 млн градусів за Цельсієм: незвичайна станція забезпечить електроенергією 70 тисяч будинків

Нові функціональні термоядерні електростанції забезпечуватимуть міста безпечною та чистою енергією, а промисловість — теплом.

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Компанія, що займається термоядерною енергетикою, Tokamak Energy, розкрила перші подробиці про проєкт своєї пілотної установки. Про це пише Interesting Engineering.

Компанія стверджує, що її пілотна установка зможе виробляти 800 МВт термоядерної енергії і 85 МВт чистої електроенергії, цього вистачить для живлення та обігріву понад 70 000 американських будинків.

Початкові проєкти передбачають співвідношення сторін 2,0, великий радіус плазми 4,25 метра і магнітне поле 4,25 Тесла, а також рідку літій-тритієву розмножувальну ковдру, згідно з Tokamak Energy. Перші деталі конструкції нашого сферичного токамака з високим полем викликали великий ажіотаж на престижній конференції APS, — сказав Майкл Гінсберг, президент Tokamak Energy.

Tokamak Energy стверджує, що є єдиною приватною компанією з більш ніж 10-річним досвідом проєктування, будівництва та експлуатації токамаків. Також стверджується, що вона є першою приватною термоядерною компанією, яка досягла температури плазми в 100 мільйонів градусів за Цельсієм у сферичному токамаку.

Світ поспішає розробити функціональні термоядерні електростанції, що забезпечуватимуть безпечною та надійною чистою енергією міста та теплом промисловість. Один кілограм термоядерного палива виділяє стільки ж енергії, скільки спалювання приблизно 10 мільйонів кілограмів вугілля, без будь-яких шкідливих викидів.

Пристрій для ядерного синтезу

Представлений на 66-х щорічних зборах Відділення фізики плазми Американського фізичного товариства (APS) попередній концептуальний проєкт дослідної термоядерної установки (ТТУ) компанії TE ґрунтується на сферичному токамаку із сильним полем і високотемпературними надпровідними магнітами.

За даними компанії, сферичний токамак із сильним полем міститиме повний набір високотемпературних надпровідних (ВТСП) магнітів нового покоління для утримання й управління дейтерієвим і тритієво-водневим паливом у плазмі, яка у багато разів гарячіша, ніж центр Сонця.

Основна увага приділяється робочому процесу проєктування на ранній стадії та поточному статусу проєкту, наголошуючи на прихильності компанії до інтегрованих підсистем та їхнього впливу на загальний дизайн. У поданні також представлено поточний стан інженерних і фізичних досліджень.

TE використовує ітеративний робочий процес, який полегшує швидке експериментування з точками проєктування машини. Цей процес починається з PyTOK, внутрішнього коду для систем усього заводу, який знаходить оптимальні точки проєктування за низкою параметрів, забезпечуючи водночас інженерну самоузгодженість. Сприятливий проєкт приймається у швидкий інженерний і фізичний робочий процес, де команда оцінює його більш детально протягом двох тижнів, згідно з проєктом.

Нагадаємо, фізики показали, що відбувається всередині термоядерного реактора. За допомогою приголомшливої візуалізації можна побачити, як відбувається термоядерний синтез всередині токамака.