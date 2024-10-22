"Отражает до семи дронов одновременно": в РФ представили детектор "Набат" (фото)

Производитель утверждает, что при создании детекторов "Набат" были учтены недостатки таких моделей, как "Булат" и Asel Labs.

Related video

Российская компания Godrone заявила, что разработала новый детектор дронов "Набат", способный обнаруживать до семи беспилотников одновременно, а также передавать данные о них на экран. Об этом сказал сооснователь компании Алексей Дойников агентству ТАСС на VI Всероссийской конференции по защите гражданских объектов от атак БПЛА.

Сообщается, что "Набат" дает сигнал о приближении беспилотника в течение двух-пяти секунд с момента входа БПЛА в радиус его действия. У аналогичных российских детекторов задержка иногда составляет 10 секунд и больше.

"Одно из конкурентных преимуществ нашего дрон-детектора — это матрица. Данная матрица способна отражать до семи дронов одновременно. Если мы говорим про конкурентов, то у них информирование на экран идет попеременно, как слайды", — заявил сооснователь Godrone.

По словам Алексея Дойникова, "Набат" уже прошел испытания и используется российскими оккупантами в Украине. На данный момент производитель готовит еще одну версию детектора с аккумулятором повышенной емкости, водонепроницаемым корпусом и большим количеством диапазонов частот.

Детектор "Набат" Фото: Godrone Детектор "Набат" Фото: Godrone

На официальном сайте Godrone говорится, что "Набат" можно использовать как для индивидуальной защиты, так и для обеспечения безопасности объектов и территорий. Производитель утверждает, что в этом изделии были учтены недостатки таких детекторов, как "Булат" и Asel Labs.

Среди беспилотников, которые выявляет "Набат", упоминаются DJI, Autel и FPV-дроны. Заявленная дальность действия — до 1500 метров, время работы аккумулятора — до 8 часов, диапазон рабочих частот — от 700 до 5975 МГц.

Напомним, российское конструкторское бюро "Талламхо" заявило о разработке акустического детектора "Капкан", предназначенного для вывода из строя дронов ВСУ.

Ранее ВС РФ также жаловались, что их детекторы FPV-дронов типа "Булат" не реагируют на приближение дронов-камикадзе ВСУ.