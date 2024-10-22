"Відображає до семи дронів одночасно": у РФ представили детектор "Набат" (фото)

Виробник стверджує, що під час створення детекторів "Набат" було враховано недоліки таких моделей, як "Булат" і Asel Labs.

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Російська компанія Godrone заявила, що розробила новий детектор дронів "Набат", здатний виявляти до семи безпілотників одночасно, а також передавати дані про них на екран. Про це сказав співзасновник компанії Олексій Дойніков агентству ТАСС на VI Всеросійській конференції із захисту цивільних об'єктів від атак БпЛА.

Повідомляється, що "Набат" дає сигнал про наближення безпілотника протягом двох–п'яти секунд з моменту входу БпЛА в радіус його дії. У аналогічних російських детекторів затримка іноді становить 10 секунд і більше.

"Одна з конкурентних переваг нашого дрона-детектора — це матриця. Ця матриця здатна відображати до семи дронів одночасно. Якщо ми говоримо про конкурентів, то у них інформування на екран йде поперемінно, як слайди", — заявив співзасновник Godrone.

За словами Олексія Дойнікова, "Набат" уже пройшов випробування і використовується російськими окупантами в Україні. Наразі виробник готує ще одну версію детектора з акумулятором підвищеної ємності, водонепроникним корпусом і великою кількістю діапазонів частот.

Детектор "Набат" Фото: Godrone Детектор "Набат" Фото: Godrone

На офіційному сайті Godrone йдеться, що "Набат" можна використовувати як для індивідуального захисту, так і для убезпечення об'єктів і територій. Виробник стверджує, що в цьому виробі було враховано недоліки таких детекторів, як "Булат" і Asel Labs.

Серед безпілотників, які виявляє "Набат", згадуються DJI, Autel і FPV-дрони. Заявлена дальність дії — до 1500 метрів, час роботи акумулятора — до 8 годин, діапазон робочих частот — від 700 до 5975 МГц.

Нагадаємо, російське конструкторське бюро "Талламхо" заявило про розроблення акустичного детектора "Капкан", призначеного для виведення з ладу дронів ЗСУ.

Раніше ЗС РФ також скаржилися, що їхні детектори FPV-дронів типу "Булат" не реагують на наближення дронів-камікадзе ЗСУ.