Бесполезно или даже опасно: топ-10 странных гаджетов, которые продают в интернете

Нужно с опаской относиться к дешевым и эффектным на первый взгляд предложениям, ведь покупка может обернуться катастрофой.

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В социальных сетях, особенно в TikTok набирает популярность интернет-магазин Temu, который вызывает много вопросов. Аналитики портала SlashGear назвали 10 самых странных устройств, которые можно там купить, хотя вряд ли стоит это делать.

На Temu можно встретить необычные товары, часто по ценам намного ниже, чем в других магазинах. Впрочем, качество порой оказывается под стать цене, и продукт на картинке может не соответствовать тому, что приходит покупателям по почте. Также в Temu встречаются различные случаи мошенничества, такие как кликбейт и задержки при возврате денег.

Даже если исключить факт обмана, что на платформе продаются очень странные товары. Может показаться, что они существуют только ради смеха, потому что трудно придумать какое-то полезное применение. SlashGear не рекомендует покупать эти гаджеты и не ручается за их качество, хотя некоторые вполне могут оказаться работоспособными.

Светодиодные фонари для обуви

Фонари для обуви Crocks Фото: SlashGear

Одним из главных преимуществ покупки сабо Crocs является то, что к ним можно что-то подвесить для украшения. Множество магазинов предлагают аксессуары для этой обуви со смешными фразами или популярными персонажами, а на Temu продаются разнообразные светодиодные фонари. Их можно вставить в отверстия Crocs, чтобы подсвечивать путь впереди.

Фонари бывают разных цветов, поэтому можно подобрать цвет под наряд и удивить окружающих с помощью трех различных режимов мерцания помимо устойчивого луча. Обозревателям очень понравилась фотография байкера, носящего продукт, с текстом "300 000 вспышек, вероятно".

Возможность видеть ночью, безусловно, бывает полезной, но хороший фонарик от проверенного производителя будет куда лучшим выбором. Есть много устройств военного образца, оставляющие руки свободными.

Портативная cтиральная машина

Миниатюрная стиральная машина Фото: SlashGear

На первый взгляд, компактная и переносная стиральная машина звучит как отличный вариант для маленькой квартиры или путешествий. На платформе Temu представлено много моделей, некоторые из которых работают от аккумулятора, а другие нужно заводить вручную. Самая большая проблема заключается в размере — они просто не выдерживают достаточно много веса. Так одна ручная модель имеет максимальную вместимость стирки всего 2 килограмма.

Возможно, полезно иметь такой прибор, если нужно постирать несколько пар нижнего белья или носков в походе, но возникает вопрос, сколько воды человек готов на это потратить, если находится в дикой местности. Любой опытный турист для длительной поездки скорее возьмет дополнительные носки или другую одежду, чем стиральную машинку, занимающую куда больше места, даже несмотря на миниатюрный размер. А ведь нужно еще тащить с собой или где-то добыть стиральный порошок или другое моющее средство.

Подавитель храпа

Подавитель храпа Фото: SlashGear

Миллионы человек хотя бы иногда храпят. Это может быть признаком серьезных проблемы со здоровьем, но иногда это происходит само собой. Особенно много проблем храп доставляет тем, кто спит рядом. Люди ищут простые решения этой медицинской проблемы, и неудивительно, что Temu предлагает целый ряд различных "решений". Существуют подбородочные ремни, капы, кольца и различные другие приспособления, которые, как утверждается, помогают облегчить храп, хотя относиться к ним следует скептически.

Больше всего внимания привлекло устройство, создающее пульсации в области горла. Оно завязывается вокруг ушей и размещается прямо под подбородком пользователя. Продавцы утверждают, что прибор может определять, когда пользователь храпит, а затем массировать мышцы челюсти, чтобы остановить процесс.

Люди, которые страдают от храпа близких, могут решиться на любой вариант решения проблемы, даже такой, хотя лучше бы обсудили ее с врачом. Исследование сна может выявить скрытые болезни, а некоторые люди могут обуздать храп, сбросив вес.

Мягкие светильники

Силиконовый светильник в виде "Панды" Фото: SlashGear

Светодиодные силиконовые лампы в виде панд, собак, уток, зайцев, капибар и других животных могут быть приятными глазу и даже полезными, вероятно, многие дети будут щасливы иметь такой ночник у себя в комнате. Светильник поставляется со встроенным аккумулятором и заряжается через кабель Type-C, он может иметь различные уровни яркости, и для переключения достаточно слегка шлепнуть зверушку.

Что вызывает подозрения у обозревателей, так это большое количество разных предложений с одинаковыми изображениями. Вероятно, у Temu отсутствует контроль качества, и очень сложно проверить порядочность продавца перед покупкой.

Колонка с катушкой Теслы

Bluetooth-колонка с катушкой Теслы Фото: SlashGear

Изобретение знаменитого физика Николы Тесла помогло сформировать технологию, которую мы используем сегодня в основном для получения зрелищного эффекта в виде миниатюрных электрических разрядов, пронизывающих воздух. Это делает Bluetooth-динамик с катушкой Теслы на Temu интригующим предложением. Можно подключить свое смартфон или другое устройство к колонке, чтобы воспроизводить музыку или другие звуки, да еще и с эффектным электрическим сопровождение.

Однако любые электрические приборы потенциально опасны, особенно если разряды сверкают в воздухе без какой-либо защиты. Кроме того, в одном из обзоров на странице продукта отмечается, что устройство проработало всего 20 минут, прежде чем вышло из строя.

Учитывая его эстетически приятную фишку, неудивительно, что существует множество TikTok, рекламирующих катушку. В одном видео даже показано, как кто-то кладет кусок хлеба на катушку, а затем освещает лампочку с помощью вспышек и дыма. Так можно легко устроить пожар.

Игрушечная машинка на солнечных батареях

Фанерная машинка с солнечной панелью Фото: SlashGear

Полезно привлекать детей к науке с раннего возраста, для этого существует множество электронных обучающих проєктов. Многие продавцы в Temu пытаются подхватить эту тенденцию с научными конструкторами и гаджетами, одним из таких предметов является набор для самостоятельной сборки автомобиля, который использует солнечную энергию для движения.

Это своеобразный конструктор, и ребенку сначала нужно собрать все фанерные детали в автомобиль. Солнечные панели подключаются к машинке проводами и в идеале должны заставлять ее ездить. Самое странное в этом наборе — наличие фанеры, поскольку прямые солнечные лучи могут нарушить целостность материала. А ведь предполагается, что для зарядки солнечной батареи машину нужно оставить на солнце на достаточное время, иначе она попросту не сможет работать. Выглядит, как изначально провальный проект.

Перелистыватель страниц для электронных книг

Прибор для перелистывания страниц на электронных книгах Фото: SlashGear

Новые технологии делают жизнь людей намного проще. Некоторые же изобретения заставляют задуматься, насколько ленивым должен быть человек, чтобы купить их. Именно такие мысли вызывает набор для дистанционного переворачивания страниц для электронных книг, продающийся на Temu.

В комплект входит одно устройство, похожее на прищепку, которое крепится к планшету, и пульт дистанционного управления. При нажатии кнопки цифровая страница переворачивается, и человеку не нужно дотрагиваться до экрана. Для идеальной работы нужно как-то закрепить электронную книгу, но подставку придется искать отдельно.

Продукт, похоже, понравится любителям TikTok, желающим создать полностью уютную обстановку. Они могут лежать в кровати, полностью завернувшись в одеяло и пользоваться пультом на расстоянии. SlashGear считает, что нет смысла покупать пульт, если можно точно так же нажать пальцем на кнопку самой "читалки".

Перчатки для реабилитации

Перчатка для реабилитации Фото: SlashGear

Следует с опаской относиться к любой технике медицинского предназначения, которая свободно продается в интернете. Например, к роботизированной перчатке, предназначенной для людей, пострадавших от инсульта или других заболеваний, ограничивающих подвижность. Утверждается, что с помощью такого прибора можно растягивать нечто вроде пружин, чтобы улучшить кровообращение и мышечный тонус одного или нескольких пальцев.

На странице продавца содержатся многообещающие заявления, но нет четких инструкций о том, как использовать перчатку, или как именно она помогает с медицинской точки зрения. Другими словами, эффективность такого метода реабилитации ничем не подтверждается, поэтому пользоваться перчаткой без консультации с врачом может быть вредно.

Голографическая клавиатура

Проектор создает голографическую клавиатуру для смартфона Фото: SlashGear

Небольшой прибор, который проецирует клавиатуру для смартфона на любую плоскую поверхность. Выглядит футуристично, вот только точность и надежность значительно ниже, чем у физических, и продавец об этом прямо предупреждает на странице товара.

"Просто забавный продукт, который удобен для набора текста на смартфоне, когда вы выходите из дома. Его точность и последовательность не так хороши, как у физических клавиатур", — отмечается там.

Даже если основной акцент рекламы на том, что это весело, то вряд ли пользователь будет особенно веселиться, когда с десятой попытки не сможет набрать нужное слово. Кроме того, печатать на жестком деревянном столе быстро станет некомфортно. Вдобавок, на странице продукта упоминается, что проектор не работает на белых или прозрачных поверхностях, что еще больше ограничивает его эффективность. Возможно, гаджет пригодится студентам, чтобы печатать при помощи смартфона в аудитории, но если парты окажутся белыми — им очень не повезет.

Умный селектор лотереи

Селектор для лотерей Фото: SlashGear

Устройство нужно зарядить через разъем Type-C, выбрать любую лотерею, например, американские Powerball, Mega Millions или SuperLotto Plus, а потом встряхнуть, чтобы получить номера. Возможно, даже выигрышные, но явно абсолютно случайные.

Вероятность настолько малы, что это выглядит больше суеверием и пустой тратой денег. Ведь помимо 5 долларов на лотерейный билет американцам нужно потратить еще 23 на такой "умный" прибор. Самое интересное, что на странице товара продавец всерьез обещает повышение шансов на выигрыш в лотерею, что не может быть правдой и выглядит крайне неэтично по отношению к покупателям.

Ранее Фокус представил десять гаджетов для роскошной жизни. Некоторые стоят совсем не так дорого, как кажется на первый взгляд.