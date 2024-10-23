Марно або навіть небезпечно: топ 10 дивних гаджетів, які продають в інтернеті

Потрібно з побоюванням ставитися до дешевих і ефектних на перший погляд пропозицій, адже покупка може обернутися катастрофою.

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У соціальних мережах, особливо в TikTok набирає популярності інтернет-магазин Temu, який викликає багато запитань. Аналітики порталу SlashGear назвали 10 найдивніших пристроїв, які можна там купити, хоча навряд чи варто це робити.

На Temu можна зустріти незвичайні товари, часто за цінами набагато нижчими, ніж в інших магазинах. Утім, якість часом виявляється під стать ціні, і продукт на картинці може не відповідати тому, що приходить покупцям поштою. Також у Temu трапляються різні випадки шахрайства, як-от клікбейт і затримки при поверненні грошей.

Навіть якщо виключити факт обману, що на платформі продаються дуже дивні товари. Може здатися, що вони існують тільки заради сміху, бо важко придумати якесь корисне застосування. SlashGear не рекомендує купувати ці гаджети і не ручається за їхню якість, хоча деякі цілком можуть виявитися працездатними.

Світлодіодні ліхтарі для взуття

Ліхтарі для взуття Crocks Фото: SlashGear

Однією з головних переваг купівлі сабо Crocs є те, що до них можна щось підвісити для прикраси. Безліч магазинів пропонують аксесуари для цього взуття зі смішними фразами або популярними персонажами, а на Temu продаються різноманітні світлодіодні ліхтарі. Їх можна вставити в отвори Crocs, щоб підсвічувати шлях попереду.

Ліхтарі бувають різних кольорів, тому можна підібрати колір під вбрання і здивувати оточуючих за допомогою трьох різних режимів мерехтіння, крім стійкого променя. Оглядачам дуже сподобалася фотографія байкера, що носить продукт, з текстом "300 000 спалахів, ймовірно".

Можливість бачити вночі, безумовно, буває корисною, але хороший ліхтарик від перевіреного виробника буде набагато кращим вибором. Є багато пристроїв військового зразка, що залишають руки вільними.

Портативна пральна машина

Мініатюрна пральна машина Фото: SlashGear

На перший погляд, компактна і переносна пральна машина звучить як чудовий варіант для маленької квартири або подорожей. На платформі Temu представлено багато моделей, деякі з яких працюють від акумулятора, а інші потрібно заводити вручну. Найбільша проблема полягає в розмірі — вони просто не витримують досить багато ваги. Так одна ручна модель має максимальну місткість прання всього 2 кілограми.

Можливо, корисно мати такий прилад, якщо потрібно випрати кілька пар спідньої білизни або шкарпеток у поході, але виникає питання, скільки води людина готова на це витратити, якщо перебуває в дикій місцевості. Будь-який досвідчений турист для тривалої поїздки скоріше візьме додаткові шкарпетки або інший одяг, ніж пральну машинку, що займає значно більше місця, навіть незважаючи на мініатюрний розмір. Але ж потрібно ще тягнути з собою або десь добути пральний порошок чи інший мийний засіб.

Пригнічувач хропіння

Пригнічувач хропіння Фото: SlashGear

Мільйони людей хоча б іноді хропуть. Це може бути ознакою серйозних проблеми зі здоров'ям, але іноді це відбувається само собою. Особливо багато проблем хропіння завдає тим, хто спить поруч. Люди шукають прості рішення цієї медичної проблеми, і не дивно, що Temu пропонує цілу низку різних "рішень". Існують ремені для підборіддя, капи, кільця та різні інші пристосування, які, як стверджується, допомагають полегшити хропіння, хоча ставитися до них слід скептично.

Найбільше уваги привернув пристрій, що створює пульсації в ділянці горла. Він зав'язується навколо вух і розміщується просто під підборіддям користувача. Продавці стверджують, що прилад може визначати, коли користувач хропе, а потім масажувати м'язи щелепи, щоб зупинити процес.

Люди, які страждають від хропіння близьких, можуть зважитися на будь-який варіант вирішення проблеми, навіть такий, хоча краще б обговорили її з лікарем. Дослідження сну може виявити приховані хвороби, а деякі люди можуть приборкати хропіння, скинувши вагу.

М'які світильники

Силіконовий світильник у вигляді "Панди" Фото: SlashGear

Світлодіодні силіконові лампи у вигляді панд, собак, качок, зайців, капібарів та інших тварин можуть бути приємними оку і навіть корисними, ймовірно, багато дітей будуть щасливі мати такий нічник у себе в кімнаті. Світильник постачається з вбудованим акумулятором і заряджається через кабель Type-C, він може мати різні рівні яскравості, і для перемикання досить злегка ляснути звірятко.

Що викликає підозри у оглядачів, так це велика кількість різних пропозицій з однаковими зображеннями. Ймовірно, у Temu відсутній контроль якості, і дуже складно перевірити порядність продавця перед покупкою.

Колонка з котушкою Тесли

Bluetooth-колонка з котушкою Тесли Фото: SlashGear

Винахід знаменитого фізика Ніколи Тесла допоміг сформувати технологію, яку ми використовуємо сьогодні в основному для отримання видовищного ефекту у вигляді мініатюрних електричних розрядів, що пронизують повітря. Це робить Bluetooth-динамік з котушкою Тесли на Temu інтригуючою пропозицією. Можна під'єднати свій смартфон або інший пристрій до колонки, щоб відтворювати музику або інші звуки, та ще й з ефектним електричним супроводом.

Однак будь-які електричні прилади потенційно небезпечні, особливо якщо розряди виблискують у повітрі без будь-якого захисту. Крім того, в одному з оглядів на сторінці продукту зазначається, що пристрій пропрацював лише 20 хвилин, перш ніж вийшов з ладу.

З огляду на його естетично приємну фішку, не дивно, що існує безліч TikTok, які рекламують котушку. В одному відео навіть показано, як хтось кладе шматок хліба на котушку, а потім освітлює лампочку за допомогою спалахів і диму. Так можна легко влаштувати пожежу.

Іграшкова машинка на сонячних батареях

Фанерна машинка із сонячною панеллю Фото: SlashGear

Корисно залучати дітей до науки з раннього віку, для цього існує безліч електронних навчальних проєктів. Багато продавців у Temu намагаються підхопити цю тенденцію з науковими конструкторами та ґаджетами, одним із таких предметів є набір для самостійного складання автомобіля, який використовує сонячну енергію для руху.

Це своєрідний конструктор, і дитині спочатку потрібно зібрати всі фанерні деталі в автомобіль. Сонячні панелі підключаються до машинки дротами і в ідеалі мають змушувати її їздити. Найдивніше в цьому наборі — наявність фанери, оскільки прямі сонячні промені можуть порушити цілісність матеріалу. Але ж передбачається, що для зарядки сонячної батареї машину потрібно залишити на сонці на достатній час, інакше вона просто не зможе працювати. Виглядає, як спочатку провальний проект.

Перегортач сторінок для електронних книг

Прилад для перегортання сторінок на електронних книгах Фото: SlashGear

Нові технології роблять життя людей набагато простішим. Деякі ж винаходи змушують задуматися, наскільки ледачою має бути людина, щоб купити їх. Саме такі думки викликає набір для дистанційного перегортання сторінок для електронних книг, що продається на Temu.

До комплекту входить один пристрій, схожий на прищіпку, який кріпиться до планшета, і пульт дистанційного керування. Під час натискання кнопки цифрова сторінка перевертається, і людині не потрібно доторкатися до екрана. Для ідеальної роботи потрібно якось закріпити електронну книгу, але підставку доведеться шукати окремо.

Продукт, схоже, сподобається любителям TikTok, які бажають створити повністю затишну обстановку. Вони можуть лежати в ліжку, повністю загорнувшись у ковдру і користуватися пультом на відстані. SlashGear вважає, що немає сенсу купувати пульт, якщо можна так само натиснути пальцем на кнопку самої "читалки".

Рукавички для реабілітації

Рукавичка для реабілітації Фото: SlashGear

Слід з побоюванням ставитися до будь-якої техніки медичного призначення, яка вільно продається в інтернеті. Наприклад, до роботизованої рукавички, призначеної для людей, які постраждали від інсульту або інших захворювань, що обмежують рухливість. Стверджується, що за допомогою такого приладу можна розтягувати щось на кшталт пружин, щоб поліпшити кровообіг і м'язовий тонус одного або декількох пальців.

На сторінці продавця містяться багатообіцяючі заяви, але немає чітких інструкцій про те, як використовувати рукавичку, або як саме вона допомагає з медичного погляду. Іншими словами, ефективність такого методу реабілітації нічим не підтверджується, тому користуватися рукавичкою без консультації з лікарем може бути шкідливо.

Голографічна клавіатура

Проектор створює голографічну клавіатуру для смартфона Фото: SlashGear

Невеликий прилад, який проектує клавіатуру для смартфона на будь-яку плоску поверхню. Виглядає футуристично, ось тільки точність і надійність значно нижчі, ніж у фізичних, і продавець про це прямо попереджає на сторінці товару.

"Просто кумедний продукт, який зручний для набору тексту на смартфоні, коли ви виходите з дому. Його точність і послідовність не такі хороші, як у фізичних клавіатур", — зазначається там.

Навіть якщо основний акцент реклами на тому, що це весело, то навряд чи користувач буде особливо веселитися, коли з десятої спроби не зможе набрати потрібне слово. Крім того, друкувати на жорсткому дерев'яному столі швидко стане некомфортно. До того ж, на сторінці продукту згадується, що проектор не працює на білих або прозорих поверхнях, що ще більше обмежує його ефективність. Можливо, гаджет стане в пригоді студентам, щоб друкувати за допомогою смартфона в аудиторії, але якщо парти виявляться білими — їм дуже не пощастить.

Розумний селектор лотереї

Селектор для лотерей Фото: SlashGear

Пристрій потрібно зарядити через роз'єм Type-C, вибрати будь-яку лотерею, наприклад, американські Powerball, Mega Millions або SuperLotto Plus, а потім струсити, щоб отримати номери. Можливо, навіть виграшні, але явно абсолютно випадкові.

Імовірність настільки мала, що це виглядає більше забобоном і марною тратою грошей. Адже крім 5 доларів на лотерейний квиток американцям потрібно витратити ще 23 на такий "розумний" прилад. Найцікавіше, що на сторінці товару продавець всерйоз обіцяє підвищення шансів на виграш у лотерею, що не може бути правдою і виглядає вкрай неетично щодо покупців.

Раніше Фокус представив десять гаджетів для розкішного життя. Деякі коштують зовсім не так дорого, як здається на перший погляд.