В Британии нашли способ обойти Китай: будут делать больше батарей и сэкономят миллионы

Новая технология призвана обеспечить многомиллионную экономию средств на разработке аккумуляторных батарей, а также вдвое сократить время вывода их на рынок.

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Британский стартап Ionetic представил новую систему разработки с программным ускорением и поддержкой ИИ под названием Arc. Об этом пишет Renewable Energy Magazine.

Arc автоматизирует проектирование и интегрирует предварительно проверенные компоненты в полностью сквозную систему разработки аккумуляторных батарей, которая обеспечивает быструю поставку экономически эффективных, оптимизированных по производительности решений для аккумуляторных батарей с меньшим риском.

Разработка аккумуляторов является одной из самых трудоемких и затратных задач при выводе электромобиля на рынок в срок и по доступной цене. OEM-производители, которым требуется от 100 до 10 000 батарей в год, обычно сталкиваются со сложным выбором: между дорогими и трудоемкими, в значительной степени индивидуальными аккумуляторными батареями или низкопроизводительными готовыми решениями — ни один из вариантов не является убедительным способом для OEM-производителей запустить электрифицированные транспортные средства.

Ionetic применяет сквозной подход с поддержкой ИИ, который упрощает все процессы и снижает затраты. Система Arc позволяет компании поставлять OEM-производителям готовые решения, что сокращает время, стоимость и нетрализует проблемы при разработке. Arc быстро оптимизирует, концептуализирует и воплощает в жизнь дизайн батареи при помощи ИИ.

С точки зрения аппаратного обеспечения, Arc построен на основе предопределенной системы проектирования, включающей ряд предварительно проверенных систем и компонентов, и при этом поддерживающих множество различных форматов ячеек. Это снижает как программный риск, так и время проверки, при этом оставаясь очень гибким.

С точки зрения изготовления, вместо больших первоначальных инвестиций и индивидуальных производственных линий, Arc использует инновационную, гибкую производственную систему.

Это больше похоже на подход, используемый производителями полупроводников, и позволяет производственному объекту Ionetic обслуживать множество различных клиентов без затрат времени и средств, обычно необходимых для настройки новой линии.

Ранее мы сообщали, что рынок литий-ионных батарей может достичь $400 млрд к 2035 году. Несмотря на то, что в 2022-2023 годах цены на аккумуляторы снизились из-за низких затрат на сырье, сейчас от рынка ожидают рекордных результатов — и дальнейшего снижения стоимости батарей.