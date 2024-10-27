У Британії знайшли спосіб обійти Китай: робитимуть більше батарей і заощадять мільйони

Нова технологія покликана забезпечити багатомільйонну економію коштів на розробці акумуляторних батарей, а також удвічі скоротити час виведення їх на ринок.

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Британський стартап Ionetic представив нову систему розробки з програмним прискоренням і підтримкою ШІ під назвою Arc. Про це пише Renewable Energy Magazine.

Arc автоматизує проєктування та інтегрує попередньо перевірені компоненти в повністю наскрізну систему розроблення акумуляторних батарей, яка забезпечує швидке постачання економічно ефективних, оптимізованих за продуктивністю рішень для акумуляторних батарей із меншим ризиком.

Розробка акумуляторів є однією з найбільш трудомістких і витратних задач при виведенні електромобіля на ринок в термін і за доступною ціною. OEM-виробники, яким потрібно від 100 до 10 000 батарей на рік, зазвичай стикаються зі складним вибором: між дорогими і трудомісткими, значною мірою індивідуальними акумуляторними батареями або низькопродуктивними готовими рішеннями — жоден з варіантів не є переконливим способом для OEM-виробників запустити електрифіковані транспортні засоби.

Ionetic застосовує наскрізний підхід з підтримкою ШІ, який спрощує всі процеси і знижує витрати. Система Arc дає змогу компанії постачати OEM-виробникам готові рішення, що скорочує час, вартість і нейтралізує проблеми під час розробки. Arc швидко оптимізує, концептуалізує і втілює в життя дизайн батареї за допомогою ШІ.

З погляду апаратного забезпечення, Arc побудований на основі зумовленої системи проєктування, що містить низку попередньо перевірених систем і компонентів, і водночас підтримує безліч різних форматів комірок. Це знижує як програмний ризик, так і час перевірки, при цьому залишаючись дуже гнучким.

З точки зору виготовлення, замість великих початкових інвестицій та індивідуальних виробничих ліній, Arc використовує інноваційну, гнучку виробничу систему.

Це більше схоже на підхід, який використовують виробники напівпровідників, і дає змогу виробничому об'єкту Ionetic обслуговувати безліч різних клієнтів без витрат часу та коштів, зазвичай необхідних для налаштування нової лінії.

Раніше ми повідомляли, що ринок літій-іонних батарей може досягти $400 млрд до 2035 року. Незважаючи на те, що у 2022-2023 роках ціни на акумулятори знизилися через низькі витрати на сировину, зараз від ринку очікують рекордних результатів — і подальшого зниження вартості батарей.