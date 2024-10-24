Без света и связи: россияне могут управлять станциями EcoFlow ВСУ, как этому помешать

Если не ограничить доступ, то любой со смартфоном может менять настройки зарядных станций. Дистрибьютор EcoFlow в Украине назвал простое решение, однако о нем мало кто знает.

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Украинский военный Владимир Зинченко обратил внимание, что фирменное приложение позволяет подключаться к чужим зарядным станциям EcpFlow через Bluetooth и менять их настройки. Фокус узнал, почему это происходит и как пользователи приборов могут защититься от вмешательства.

Владимир Зинченко сделал неожиданное наблюдение, проходя мимо жилого дома — его смартфон смог подключиться к нескольким станциям EcoFlow из модельной линейки DELTA, используя Bluetooth, после чего получил полный доступ к настройкам станций через мобильный интернет.

"То есть, доступ к админке не закрыт, что наталкивает на неприятные выводы возможных действий, — отметил автор в Facebook — Ребята военные, имейте это в виду".

В разговоре с Фокусом Владимир Зинченко объяснил, что это довольно опасно для защитников Украины, ведь многие подразделения пользуются устройствами Ecoflow в зоне боевых действий. Один раз подключившись к станции через Bluetooth, пользователь затем может менять настройки через интернет из любого места, дав доступ станции к глобальной сети интернет через домашний Wi-Fi.

Владимир Зинченко показал, как можно управлять чужими станциями EcoFlow Фото: Facebook

Непосредственно на линии боевого соприкосновения враг может воспользоваться уязвимостью и перед штурмом отключить питание от зарядных станций, лишив украинских бойцов освещения и связи. В тыловых городах коллаборационисты могут то же самое сделать в штабе, если возникнут перебои с электроснабжением и у командиров не будет генератора.

В комментарии к посту представитель дистрибьютора EcoFlow объяснил, что сторонний пользователь может подключиться к зарядной станции только в том случае, если владелец (пользователь) станции не зарегистрировал аккаунт в приложении EcoFlow Power a New World и не подвязал его к своему устройству. Если же это сделать, то никто чужой не сможет подключиться к устройству.

Подробнее об этой ситуации Фокусу рассказал Сергей Силин, brand-manager EcoFlow в компании DroneUA, которая и является эксклюзивным дистрибьютором и представителем EcoFlow в Украине. Он говорит, что военные уже обращались с такой проблемой.

"Начнем с того, что EcoFlow не разрабатывались для военных операций, а больше как прибор для отдыха, путешествий или, в последующие годы, для обеспечения энергопитанием людей в быту, которым это нужно. Сейчас, если вы приобрели станцию и подключили ее к приложению, то таким образом привязали девайс к себе. Никто другой не сможет подключиться, если вы сами не добавите другого пользователя", — отметил Сергей Силин.

За последние годы производитель EcoFlow сделал таким образом, что можно зарегистрировать единственного владельца, который потом может поделиться доступом с другими. Для этого нужно добавить адрес электронной почты нужного пользователя. Чтобы такая функция точно была доступна в приложении, нужно обновить его до последней версии.

Владимир Зинченко, в свою очередь, обратил внимание, что при подключении к зарядной станции приложение не предлагает зарегистрироваться, очевидно, это надо искать и делать вручную через соответствующий пункт меню. В конце концов, не все пользователи знают о такой возможности и преимуществах, которые дает авторизация.

"Если бы не пускало без регистрации — было бы супер", — высказался Владимир.

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