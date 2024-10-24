Без світла і зв'язку: росіяни можуть керувати станціями EcoFlow ЗСУ, як цьому завадити

Якщо не обмежити доступ, то будь-хто зі смартфоном може змінювати налаштування зарядних станцій. Дистриб'ютор EcoFlow в Україні назвав просте рішення, однак про нього мало хто знає.

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Український військовий Володимир Зінченко звернув увагу, що фірмовий додаток дозволяє під’єднуватися до чужих зарядних станцій EcoFlow через Bluetooth та змінювати їх налаштування. Фокус довідався, чому це відбувається і як користувачі приладів можуть захиститися від втручання.

Володимир Зінченко зробив несподіване спостереження, проходячи повз житловий будинок – його смартфон зміг під’єднатися до кількох станцій EcoFlow з модельної лінійки DELTA, використовуючи Bluetooth, після чого отримав повний доступ до налаштувань станцій через мобільний інтернет.

"Тобто, доступ до адмінки не закритий, що наштовхує на неприємні висновки можливих дій, – зазначив автор у Facebook. – Хлопці військові, майте це на увазі".

У розмові з Фокусом Володимир Зінченко пояснив, що це доволі небезпечно для захисників України, адже багато підрозділів користуються пристроями Ecoflow у зоні бойових дій. Один раз під’єднавшись до станції через Bluetooth, користувач потім може змінювати налаштування через інтернет з будь-якого місця, давши доступ станції до глобальної мережі інтернет через домашній Wi-Fi.

Володимир Зінченко показав, як можна керувати чужими станціями EcoFlow Фото: Facebook

Безпосередньо на лінії бойового зіткнення ворог може скористатися вразливістю і перед штурмом вимкнути живлення від зарядних станцій, позбавивши українських бійців освітлення та зв’язку. У тилових містах колаборанти можуть те ж саме зробити у штабі, якщо виникнуть перебої з електропостачанням і у командирів не буде генератора.

У коментарі до посту представник дистриб’ютора Ecoflow пояснив, що сторонній користувач може під'єднатися до зарядної станції тільки у тому випадку, якщо власник (користувач) станції не зареєстрував акаунт у застосунку EcoFlow Power a New World та не підв’язав його до свого пристрою. Якщо ж це зробити, то ніхто чужий не зможе під’єднатися до пристрою.

Детальніше про цю ситуацію Фокусу розповів Сергій Силін, brand-manager EcoFlow у компанії DroneUA, яка і є ексклюзивним дистриб'ютором і представником EcoFlow в Україні. Він каже, що військові вже зверталися із такою проблемою.

"Почнемо з того, що EcoFlow не розроблялися для військових операцій, а більше як прилад для відпочинку, подорожей або, в наступні роки, для забезпечення енергоживленням людей у побуті, яким це потрібно. Нині, якщо ви придбали станцію і під’єднали її до додатка, то таким чином прив’язали девайс до себе. Ніхто інший не зможе під’єднатися, якщо ви самі не додасте іншого користувача", – зазначив Сергій Силін.

За останні роки виробник Ecoflow зробив таким чином, що можна зареєструвати єдиного власника, який потім може поділитися доступом з іншими. Для цього потрібно додати адресу електронної пошти потрібного користувача. Щоб така функція точно була доступна у застосунку, потрібно оновити його до останньої версії.

Володимир Зінченко, своєю чергою, звернув увагу, що при підключенні до зарядної станції застосунок не пропонує зареєструватися, очевидно, це треба шукати і робити вручну через відповідний пункт меню. Зрештою, не всі користувачі знають про таку можливість і переваги, які дає авторизація.

"Якби не пускало без реєстрації – було б супер", – висловився Володимир.

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