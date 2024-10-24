"Воздушный змей" мощностью 1,2 МВт сам экспортирует электроэнергию в сеть (видео)

Dragon 12 имеет 12-метровый размах крыльев и весит не менее 28 тонн. Но по сравнению с ветряными турбинами он маленький и его чрезвычайно легко установить с помощью одной небольшой лодки.

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Устройство Dragon 12 от компании Minesto находится под водой, но действует, как воздушный змей. Он использует подъемную силу, создаваемую приливными течениями, чтобы собирать возобновляемую энергию. Об этом пишет New Atlas.

Солнечная энергия является основой большинства планов сетей возобновляемой энергии, но лунная энергия еще более предсказуема, и ряд различных компаний работают над коммерциализацией энергии, вырабатываемой за счет регулярных приливов и отливов.

Генератор энергии от Minesto использует совершенно другой динамичный подход к сбору энергии — подобно тому, как наземные ветроэнергетические воздушные змеи летают по схеме восьмерки, чтобы разогнаться быстрее ветра, так же поступает и Dragon под водой. Это позволяет устройству извлекать больше энергии из заданного приливного течения, чем другие конструкции, а также меняет экономические уравнения для соответствующих участков, делая более медленные приливные течения стоящими эксплуатации.

Dragon 12 имеет 12-метровый размах крыльев и весит не менее 28 тонн. Но по сравнению с ветряными турбинами он маленький и его чрезвычайно легко установить с помощью одной небольшой лодки.

Как и в любом проекте возобновляемой энергии, ключевой показатель здесь — LCoE (уравновешенная стоимость энергии). Что касается цены, еще в 2017 году Minesto прогнозировала около 108 долларов США/МВт*ч после установки первых ста мегаватт мощности — с последующим снижением затрат до 54 долларов США/МВт*ч.

Dragon 12, как и другие приливные устройства, будет более эффективным в некоторых местах, чем в других, и датские Фарерские острова, архипелаг в холодной Северной Атлантике между Шотландией и Исландией, предлагают идеальные условия. На Фарерских островах проживает около 55 000 человек и обитает более миллиона тупиков, и они направляют приливные течения через ряд узких каналов. Это значительно ускоряет воду и, таким образом, увеличивает энергию, которую могут собирать такие устройства, как Dragon 12. Именно там был развернут первый Dragon, и в пятницу он был подключен к местной электросети, чтобы начать подачу электроэнергии.

Ранее мы писали, что новая технология зарядит что-угодно с помощью воздушного змея. Бесплатная энергия ветра обеспечит питание бытовой техники и даже электромобилей, обладая пиковой мощностью 330 кВт и аккумулятором емкостью 400 кВт*ч.