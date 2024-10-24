"Повітряний змій" потужністю 1,2 МВт сам експортує електроенергію в мережу (відео)

Dragon 12 має 12-метровий розмах крил і важить щонайменше 28 тонн. Але як порівняти з вітряними турбінами, він маленький і його надзвичайно легко встановити за допомогою одного невеликого човна.

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Пристрій Dragon 12 від компанії Minesto знаходиться під водою, але діє як повітряний змій. Він використовує підйомну силу, створювану приливними течіями, щоб збирати поновлювану енергію. Про це пише New Atlas.

Сонячна енергія є основою більшості планів мереж відновлюваної енергії, але місячна енергія ще більш передбачувана, і низка різних компаній працюють над комерціалізацією енергії, що виробляється завдяки регулярним припливам і відливам.

Генератор енергії від Minesto використовує зовсім інший динамічний підхід до збору енергії — подібно до того, як наземні вітроенергетичні повітряні змії літають за схемою вісімки, щоб розігнатися швидше за вітер, так само чинить і Dragon під водою. Це дає змогу пристрою витягувати більше енергії із заданої приливної течії, ніж інші конструкції, а також змінює економічні рівняння для відповідних ділянок, роблячи повільніші приливні течії вартими експлуатації.

Dragon 12 має 12-метровий розмах крил і важить щонайменше 28 тонн. Але як порівняти з вітряними турбінами, він маленький і його надзвичайно легко встановити за допомогою одного невеликого човна.

Як і в будь-якому проєкті відновлюваної енергії, ключовий показник тут — LCoE (врівноважена вартість енергії). Що стосується ціни, ще 2017 року Minesto прогнозувала приблизно 108 доларів США/МВт*год після встановлення перших ста мегават потужності — з подальшим зниженням витрат до 54 доларів США/МВт*год.

Dragon 12, як і інші приливні пристрої, буде більш ефективним у деяких місцях, ніж в інших, і датські Фарерські острови, архіпелаг у холодній Північній Атлантиці між Шотландією та Ісландією, пропонують ідеальні умови. На Фарерських островах проживає майже 55 000 осіб і мешкає понад мільйон тупиків, і вони направляють приливні течії через низку вузьких каналів. Це значно прискорює воду і, отже, збільшує енергію, яку можуть збирати такі пристрої, як Dragon 12. Саме там був розгорнутий перший Dragon, і в п'ятницю він був підключений до місцевої електромережі, щоб почати подання електроенергії.

Раніше ми писали, що нова технологія зарядить будь-що за допомогою повітряного змія. Безкоштовна енергія вітру забезпечить живлення побутової техніки і навіть електромобілів, маючи пікову потужність 330 кВт і акумулятор ємністю 400 кВт*год.