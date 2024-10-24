Смартфоны превращаются в "кирпичи": главные проблемы новой Android 15 и как их исправить

Некоторые владельцы жалуются на блокировку гаджетов, постоянные перезагрузки и менее страшные неполадки после обновления.

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С 15 октября пользователям смартфонов доступна операционная система Android 15, которая вместе со многими преимуществами имеет ряд недостатков. Портал Android Police указал главные проблемы новой версии, а также способы их устранения.

С каждым новым обновлением у любого программного обеспечения появляются новые проблемы. В случае Android 15 приложения ведут себя неправильно, навигация в системе стала глючной, а некоторые телефоны Pixel 6 вообще перестали работать. Личный опыт редакции AP и обсуждения в соцсетях говорят о том, что неполадки случаются довольно редко, но они есть. Похоже, что обновление прошло гладко для большинства пользователей, но несколько несчастных столкнулись с проблемами от просто неудобных до критических, приводящих к поломке устройства.

Блокировка телефонов

Android 15 — последнее крупное обновление, которое, как ожидается, получат Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Несколько пользователей Сети сообщили, что после обновления до Android 15 их телефоны Pixel 6 полностью перестали работать, что называется: превратились в "кирпич".

Сначала проблема, казалось, была связана с новой функцией личного пространства Android 15, поскольку в ранних отчетах говорилось, что устройства "полностью отключались" после включения этой функции. Однако в других отчетах эта функция не упоминается, а один пользователь сообщил, что его телефон внезапно перестал работать при использовании в обычном режиме.

Смартфоны Pixel 6 Фото: Google

Проблема не является универсальной, и сложно сказать, насколько она распространена на самом деле. Многие обладатели Pixel 6 обновили операционную систему и начали использовать все функции без проблем.

Как исправить: лучше отложить обновление Android для устройств Pixel 6 или Pixel 6 Pro, пока Google не выпустит исправление ошибки для этой конкретной проблемы. В июле Google признала проблему, которая приводила к зависанию телефонов Pixel 6 после сброса настроек к заводским. В этом случае компания посоветовала пострадавшим пользователям обратиться в службу поддержки.

Не работает жест "назад"

Ряд пользователей Pixel 8 Pro сообщили о проблемах с жестом "назад". Чтобы вернуться на предыдущую страницу или раздел меню, нужно провести пальцем от края дисплея. После обновления до Android 15 некоторых люди сообщили, что жест работает только с правой стороны, в то время как другие жалуются, что управление не работает с обеих сторон устройства.

Как это исправить: Похоже, Google скоро устранит проблему вместе с новым обновлением. Если же она уже возникла, то можно переключиться на навигацию кнопками в настройках телефона, перезагрузить устройство, а затем снова вернуться к навигации жестами.

Управление жестами на смартфоне Google Pixel 8 Фото: Скриншот

Проблемы с Instagram

Несколько пользователей Reddit сообщили, что после обновления до Android 15 при проcмотре историй приложение Instagram приложение перестает отвечать, попросту говоря, "зависает".

Как исправить: Обновить приложение Instagram. Обновление, выложенное в Play Store вскоре после выхода Android 15, исправило эту ошибку.

Внезапная перезагрузка смартфонов

На форумах поддержки Google и Reddit появились несколько сообщений о случайных перезагрузках телефонов Pixel 6 после установки Android 15. Автор одного из постов написал, что эти перезагрузки происходили только тогда, когда телефон был "подключен к концентратору, обеспечивающему Ethernet и питание" более нескольких минут; один пользователь, разместивший сообщение на форуме Pixel Phone Help, сообщил, что его Pixel 6 перезагружается, когда экран телефона заблокирован, подключены наушники USB-C подключены, а при этом не воспроизводится медиафайл.

Смартфон на Android 15 Фото: Cкриншот

Как исправить: Google пока не отреагировала на эту ошибку, но эксперт по продуктам на форуме Pixel Phone Help рекомендует запускать свои устройства в безопасном режиме, чтобы определить, вызывает ли перезагрузки конкретное приложение. Чтобы запустить их в безопасном режиме, откройте меню питания телефона, затем нажмите и удерживайте опцию "Перезагрузить"; появится опция перезапуска в безопасном режиме. Один пользователь Reddit сообщил, что перезагрузки прекратились после удаления приложения Life360, но неизвестно, оно ли было причиной.

Проблемы Android 15

Медленная проверка обновлений в Play Store

Судя по комментариям на Reddit, много пользователей Pixel испытали проблемы с Play Store после обновления до Android 15. В частности, процесс проверки обновлений приложений сильно замедлился.

Как исправить: один комментатор рекомендует стандартный метод — очистить хранилище и кэша Play Store. Впрочем, другие пользователи говорят, что это не решает проблему. Вероятно, придется подождать, пока Google выпустит патч для исправления ошибки.

Ранее эксперты назвали названы пять главных преимуществ Android 15 перед iOS 18. Новая версия ОС получила много полезных функций, некоторые из них могут стать поводом отказаться от iPhone.