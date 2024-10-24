Смартфони перетворюються на "цеглу": головні проблеми нової Android 15 і як їх виправити

Деякі власники скаржаться на блокування гаджетів, постійні перезавантаження і менш страшні негаразди після оновлення.

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З 15 жовтня користувачам смартфонів доступна операційна система Android 15, яка разом із багатьма перевагами має низку недоліків. Портал Android Police відзначив головні проблеми нової версії, а також способи їх усунення.

З кожним новим оновленням у будь-якого програмного забезпечення з'являються нові проблеми. У випадку Android 15 застосунки поводяться неправильно, навігація в системі стала "глючною", а деякі телефони Pixel 6 взагалі перестали працювати. Особистий досвід редакції AP і обговорення в соцмережах свідчать про те, що негаразди трапляються досить рідко, але вони є. Схоже, що оновлення пройшло гладко для більшості користувачів, але кілька нещасних зіткнулися з проблемами від просто незручних до критичних, що призводять до поломки пристрою.

Блокування телефонів

Android 15 — останнє велике оновлення, яке, як очікується, отримають Pixel 6 і Pixel 6 Pro. Кілька користувачів мережі повідомили, що після оновлення до Android 15 їхні телефони Pixel 6 повністю перестали працювати, як то кажуть: перетворилися на "цеглу".

Спочатку проблема, здавалося, була пов'язана з новою функцією особистого простору Android 15, оскільки в ранніх звітах йшлося про те, що пристрої "повністю вимикалися" після ввімкнення цієї функції. Однак в інших звітах ця функція не згадується, а один користувач повідомив, що його телефон раптово перестав працювати під час використання у звичайному режимі.

Смартфони Pixel 6 Фото: Google

Проблема не є універсальною, і складно сказати, наскільки вона поширена насправді. Багато власників Pixel 6 оновили операційну систему і почали використовувати всі функції без проблем.

Як виправити: краще відкласти оновлення Android для пристроїв Pixel 6 або Pixel 6 Pro, поки Google не випустить виправлення помилки для цієї конкретної проблеми. У липні Google визнала проблему, яка призводила до зависання телефонів Pixel 6 після скидання налаштувань до заводських. У цьому разі компанія порадила постраждалим користувачам звернутися до служби підтримки.

Не працює жест "назад"

Низка користувачів Pixel 8 Pro повідомили про проблеми з жестом "назад". Щоб повернутися на попередню сторінку або розділ меню, потрібно провести пальцем від краю дисплея. Після оновлення до Android 15 деякі люди повідомили, що жест працює тільки з правого боку, в той час як інші скаржаться, що управління не працює по обидва боки пристрою.

Як це виправити: Схоже, Google скоро усуне проблему разом із новим оновленням. Якщо ж вона вже виникла, то можна переключитися на навігацію кнопками в налаштуваннях телефону, перезавантажити пристрій, а потім знову повернутися до навігації жестами.

Управління жестами на смартфоні Google Pixel 8 Фото: Скриншот

Проблеми з Instagram

Кілька користувачів Reddit повідомили, що після оновлення до Android 15 під час перегляду історій у застосунку Instagram він перестає відповідати, просто кажучи, "зависає".

Як виправити: Оновити Instagram. Оновлення, викладене в Play Store незабаром після виходу Android 15, виправило цю помилку.

Раптове перезавантаження смартфонів

На форумах підтримки Google і Reddit з'явилися кілька повідомлень про випадкові перезавантаження телефонів Pixel 6 після встановлення Android 15. Автор одного з постів написав, що ці перезавантаження відбувалися лише тоді, коли телефон був "під'єднаний до концентратора, що забезпечує Ethernet і живлення" понад кілька хвилин; один користувач, який розмістив повідомлення на форумі Pixel Phone Help, повідомив, що його Pixel 6 перезавантажується, коли екран телефона заблоковано, під'єднано навушники USB-C, водночас не відтворюється медіафайл.

Смартфон на Android 15 Фото: Cкриншот

Як виправити: Google поки що не відреагувала на цю помилку, але експерт із продуктів на форумі Pixel Phone Help рекомендує запускати свої пристрої в безпечному режимі, щоб визначити, чи спричиняє перезавантаження конкретний додаток. Щоб запустити їх у безпечному режимі, відкрийте меню живлення телефону, потім натисніть і утримуйте опцію "Перезавантажити"; з'явиться опція перезапуску в безпечному режимі. Один користувач Reddit повідомив, що перезавантаження припинилися після видалення застосунку Life360, але невідомо, чи він був причиною.

Проблеми Android 15

Повільна перевірка оновлень у Play Store

Судячи з коментарів на Reddit, багато користувачів Pixel відчули проблеми з Play Store після оновлення до Android 15. Зокрема, процес перевірки оновлень застосунків сильно сповільнився.

Як виправити: один коментатор рекомендує стандартний метод — очистити сховище та кеш Play Store. Утім, інші користувачі кажуть, що це не вирішує проблему. Ймовірно, доведеться почекати, поки Google випустить патч для виправлення помилки.

Раніше експерти назвали названі п'ять головних переваг Android 15 перед iOS 18. Нова версія ОС отримала багато корисних функцій, деякі з них можуть стати приводом відмовитися від iPhone.