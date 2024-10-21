Android 15 перевершила iOS 18: названо п'ять головних переваг нової системи (відео)

Apple багато в чому випередила Google, але тепер у багатьох користувачів виник сенс перейти на Android. Наприклад, у власників планшетів та складних смартфонів.

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Android та iOS – дві основні операційні системи, якими користуються майже всі смартфони та планшети у світі. 14 жовтня Google випустила нову версію під назвою Android 15, яка отримала багато корисних функцій. Аналітики сайту Android Police назвали п'ять головних переваг над iOS 18.

Нові заходи безпеки

Apple зазвичай відома тим, що захищає конфіденційність та безпеку користувачів, але Google кинув виклик Apple на цьому фронті останніми роками. Нова версія Android використовує ІІ для виявлення шахрайства, борючись із шкідливим ПЗ та впроваджуючи функції, які захищають телефон від злодіїв.

Android 15 отримала три нові інструменти захисту від зловмисників:

Блокування для виявлення крадіжки (Theft Detection Lock);

Віддалене блокування (Remote Lock);

Блокування пристрою офлайн (Offline Device Lock).

Всі три функції з тих, які краще ніколи в житті не користуватися, але вони є відмінним запасним планом, коли це необхідно. На думку аналітиків, функції iOS від Apple під назвою Activation Lock і Find My не йдуть у жодне порівняння з нововведеннями Android 15.

Theft Detection Lock використовує ІІ, машинне навчання та вбудовані датчики руху, щоб визначити, коли хтось вириває телефон у власника. Система відразу блокує пристрій, якщо фіксує різке і швидке переміщення, як його вихопили з руки. Це важливо, оскільки вкрадений розблокований пристрій може надати злодієві доступ до кодів 2FA, менеджера паролів, конфіденційних додатків та персональних даних.

Remote Lock дозволяє заблокувати смартфон на спеціальному сайті Android.com/lock, потрібно лише вказати та підтвердити номер телефону, пов'язаний з ним. Схожа екосистема Find My від Apple вимагає від користувачів входу в iCloud та перевірки за допомогою 2FA, перш ніж дозволити заблокувати пристрій.

Offline Device Lock допомагає заблокувати телефон, коли він переходить в автономний режим, наприклад, коли злодій або хакер відключає Wi-Fi або стільниковий зв'язок, щоб власник не міг віддалено поставити блок або стерти дані.

Найкраща частина всіх трьох функцій полягає в тому, що вони не заважають користувачеві. Якщо будь-які з них активуються випадково, для їх скасування достатньо ввести PIN-код або пароль Вашого пристрою.

Допомога величезним екранам

Android 15 куди краще підходить для великих планшетів та складних телефонів. Визначними нововведеннями стали: закріплена панель завдань та збережені пари додатків. За наявності величезного дисплея достатньо провести пальцем вгору від нижньої частини екрана, щоб відкрити панель завдань, там можна додавати програми і швидко запускати нові.

Це підвищує багатозадачність пристроїв, особливо планшетів та "розкладачок". Тепер можна закріпити панель завдань у Android 15 у нижній частині екрана, подібно до того, як працює Dock у macOS або меню "Пуск" у Windows на робочому столі. Повернення постійної панелі завдань спрощує запуск програм, створення розділених уявлень та пар програм, а також активацію плаваючих вікон.

"Хоча iPadOS має схожу (але не точну) функціональність, Apple практично не додала нових функцій, специфічних для iPad, в iOS 18, що дає Android перевагу", — зазначають у Android Police.

Великий екран зручно поділяється на Android 15 Фото: androidpolice.com

Парна продуктивність

Пари додатків в Android 15 стали ще потужнішими, незалежно від того, чи використовуєте ви планшет, доладний або звичайний смартфон. Об'єднавши програми в пару, їх можна зберегти на головному екрані поряд. При натисканні на іконку, обидві програми відкриваються разом як одна. Це справжній прорив для людей, які часто використовують кілька додатків для багатозадачних проектів. iOS ніяк не підтримує розділений екран або пари програм у жодній якості, тому Android 15 вирвався вперед.

Парні програми на Android 15 Фото: androidpolice.com

Конфіденційність додатків

Нова функція Private Space, що розділяє роботу та особисте, на Android 15 дуже корисна, хоча в цій сфері Apple випередила Google, адже додала схожі заблоковані та приховані програми в iOS 18. Однак Android 15 має ще одну видатну функцію для конфіденційності. Вона дозволяє вибрати певну програму для запису екрана, гарантуючи, що нічого небажаного не буде передано або збережено.

Пошук виділеного

Коло пошуку на Android 15 стало ще зручніше Фото: androidpolice.com

Circle to Search ("Коло пошуку") одна з тих функцій, якої не вистачає iPhone. Цей інструмент доступний на iOS через Google, але він працює далеко не так добре, як на Android.

В Android 15 функція Circle to Search стала ще кращою, адже тепер за її допомогою можна швидко розпізнавати пісні. Це швидше, ніж ярлик Shazam на панелі керування iOS.

Раніше писали, як працюють нові "протиугінні" функції Android. Вони допомагають захистити цінні дані від злодіїв, якщо вони раптом вихоплять або ще якось заволодіють пристроєм.

Повідомляли також, які функції Android слід відключити для кращої роботи батареї смартфона. Розробники передбачили налаштування, що допомагають гаджету довше обходитися без підзарядки.