Android 15 превзошла iOS 18: названы пять главных преимуществ новой системы (видео)

Apple во многом опередила Google, но теперь у многих пользователей появился смысл перейти на Android. Например, у обладателей планшетов и складных смартфонов.

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Android и iOS — две основные операционные системы, которыми пользуются почти все смартфоны и планшеты в мире. 14 октября Google выпустила новую версию под названием Android 15, получившую много полезных функций. Аналитики сайта Android Police назвали пять ее главных преимуществ над iOS 18.

Новые меры безопасности

Apple обычно известна тем, что защищает конфиденциальность и безопасность пользователей, но Google бросил вызов Apple на этом фронте в последние годы. Новая версия Android использует ИИ для обнаружения мошенничества, борясь с вредоносным ПО и внедряя функции, которые защищают телефон от воров.

Android 15 получила три новых инструмента защиты от злоумышленников:

Блокировка при обнаружении кражи (Theft Detection Lock);

Удаленная блокировка (Remote Lock);

Блокировка устройства офлайн (Offline Device Lock).

Все три функции из тех, которыми лучше никогда в жизни не пользоваться, но они являются отличным запасным планом, когда это необходимо. По мнению аналитиков, функции iOS от Apple под названием Activation Lock и Find My не идут ни в какое сравнение с нововведениями Android 15.

Theft Detection Lock использует ИИ, машинное обучение и встроенные датчики движения, чтобы определить, когда кто-то вырывает телефон у владельца. Система тут же блокирует устройство, если фиксирует резкое и быстрое перемещение, как если его выхватили из руки. Это важно, поскольку украденное разблокированное устройство может предоставить вору доступ к кодам 2FA, менеджеру паролей, конфиденциальным приложениям и персональным данным.

Remote Lock позволяет заблокировать смартфон на специальном сайте Android.com/lock, нужно лишь указать и подтвердить номер телефона, связанный с ним. Похожая экосистема Find My от Apple требует от пользователей входа в iCloud и проверки с помощью 2FA, прежде чем разрешить им заблокировать устройство.

Offline Device Lock помогает заблокировать телефон, когда он переходит в автономный режим, например, когда вор или хакер отключает Wi-Fi или сотовую связь, чтобы владелец не мог удаленно поставить блок или стереть данные.

Лучшая часть всех трех функций заключается в том, что они не мешают пользователю. Если какие-либо из них активируются случайно, для их отмены достаточно ввести PIN-код или пароль вашего устройства.

Помощь огромным экранам

Android 15 куда лучше подходит для больших планшетов и складных телефонов. Выдающимися нововведениями стали: закрепленная панель задач и сохраненные пары приложений. При наличии огромного дисплея достаточно провести пальцем вверх от нижней части экрана, чтобы открыть панель задач, там уже можно добавлять приложения и быстро запускать новые.

Это повышает многозадачность устройств, особенно планшетов и "раскладушек". Теперь можно закрепить панель задач в Android 15 в нижней части экрана, подобно тому, как работает Dock в macOS или меню "Пуск" в Windows на рабочем столе. Возвращение постоянной панели задач упрощает запуск приложений, создание разделенных представлений и пар приложений, а также активацию плавающих окон.

"Хотя iPadOS имеет схожую (но не точную) функциональность, Apple практически не добавила новых функций, специфичных для iPad, в iOS 18, что дает Android преимущество", — отмечают в Android Police.

Большой экран удобно разделяется на Android 15 Фото: androidpolice.com

Парная производительность

Пары приложений в Android 15 стали еще мощнее, независимо от того, используете ли вы планшет, складной или обычный смартфон. Объединив приложения в пару, их можно сохранить на главном экране рядом. При нажатии на иконку, оба приложения открываются вместе как одно. Это настоящий прорыв для людей, которые часто используют пары приложений для многозадачных проектов. iOS никак не поддерживает разделенный экран или пары приложений ни в каком качестве, поэтому Android 15 вырвался вперед.

Парные приложения на Android 15 Фото: androidpolice.com

Конфиденциальность приложений

Новая функция Private Space, разделяющая работу и личное, на Android 15 очень полезна, хотя в этой сфере Apple опередила Google, ведь добавила похожие заблокированные и скрытые приложения в iOS 18. Однако у Android 15 есть еще одна выдающаяся функция для конфиденциальности. Она позволяет выбрать определенное приложение для записи экрана, гарантируя, что ничего нежелательного не будет передано или сохранено.

Поиск выделенного

Круг поиска на Android 15 стал еще удобнее Фото: androidpolice.com

Circle to Search ("Круг поиска") одна из тех функций, которой не хватает iPhone. Этот инструмент доступен на iOS через приложение Google, но он работает далеко не так хорошо, как на Android.

В Android 15 функция Circle to Search стала еще лучше, ведь теперь с ее помощью можно быстро распознавать песни. Это быстрее, чем ярлык Shazam на панели управления iOS.

Ранее писали, как работают новые "противоугонные" функции Android. Они помогают защитить ценные данные от воров, если они вдруг выхватят или как-то еще завладеют устройством.

Сообщали также, какие функции на Android следует отключить для лучшей работы батареи смартфона. Разработчики предусмотрели настройки, которые помогают гаджету дольше обходиться без подзарядки.