Теперь украсть смартфон будет невозможно: как работает новый функционал Android 15

Выпуск Android 15 означает усиление безопасности как для телефонов Pixel, так и для других устройств, работающих под управлением Android 10 и выше. На очереди — защита от кражи.

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Усиление защиты от кражи для устройств Android занимает большую часть внимания в операционной системе Android 15. Об этом пишет Tom’s Guide.

Легко понять, почему Google хочет усилить защиту от краж в Android. Кража телефонов может быть чрезвычайно травматичной, особенно если учесть, сколько данных мы, как правило, храним на своих устройствах. Нередко люди хранят на своих смартфонах все, от ценных фотографий до банковских реквизитов.

Google работает над улучшением того, как мы защищаем наши устройства, с обновлением, доступным 15 октября, которое представляет несколько новых методов защиты телефона, независимо от того, в момент кражи он или до нее.

Theft Detection Lock, функция на базе искусственного интеллекта, активируется в тот момент, когда устройство забирают. По данным Google, Theft Detection Lock использует искусственный интеллект для обнаружения попытки кражи.

В частности, функция анализирует различные сигналы, и если она приходит к выводу, что телефон крадут, экран будет автоматически заблокирован, чтобы не допустить потенциальных воров.

Функция блокировки обнаружения кражи постепенно начнет внедряться сегодня, поэтому проверьте страницу настроек защиты от кражи, чтобы узнать, поддерживается ли она в настоящее время для устройства.

Наконец, новая функция удаленной блокировки от Google может быстро защитить украденное устройство. Удаленная блокировка защищает телефон, позволяя защитить, найти и удаленно стереть данные с устройства.

Android 15 также представляет новые функции безопасности, разработанные для сдерживания воров, еще больше усложняя доступ к приложениям и настройкам или сброс устройства. Изменения настроек, таких как Find My Device, теперь требуют вашего PIN-кода или пароля.

Многочисленные неудачные попытки входа в систему могут быть помечены как попытка вора получить доступ к телефону, что заблокирует устройство. Наконец, улучшенная защита от сброса настроек должна усложнить сброс телефона без доступа к учетным данным Google — защитный шаг, который, по мнению Google, сделает перепродажу телефона менее ценной для воров, а также защитит данные.

Это некоторые большие изменения, и их будет еще больше. Google заявляет, что намерена реализовать функцию проверки личности в конце этого года; эта функция потребует биометрической аутентификации при попытке доступа к ключевым настройкам устройства, таким как изменение PIN-кода, отключение защиты от кражи и многое другое.

Конечным результатом должно стать то, что любой владелец одного из лучших телефонов Android должен оказаться в надежных руках. Добавьте это обновление к недавнему открытию, что Pixel 9 является одним из самых защищенных от хакеров устройств, и станет ясно, что Google стремится монополизировать рынок безопасности.

Эти включенные функции безопасности входят в Android 15, который начинает распространяться на телефонах Pixel сегодня. Другие устройства должны получить обновления в ближайшее время.

Раньше сообщалось, что приложение Google Play Protect позволит пользователям легко выявлять мошеннические приложения на Android-устройствах и отключать их.