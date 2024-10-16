Тепер вкрасти смартфон буде неможливо: як працює новий функціонал Android 15

Випуск Android 15 означає посилення безпеки як для телефонів Pixel, так і для інших пристроїв, що працюють під управлінням Android 10 і вище. На черзі — захист від крадіжки.

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Посилення захисту від крадіжки для пристроїв Android займає більшу частину уваги в операційній системі Android 15. Про це пише Tom's Guide.

Легко зрозуміти, чому Google хоче посилити захист від крадіжок в Android. Крадіжка телефонів може бути надзвичайно травматичною, особливо якщо врахувати, скільки даних ми, як правило, зберігаємо на своїх пристроях. Нерідко люди зберігають на своїх смартфонах усе, від цінних фотографій до банківських реквізитів.

Google працює над поліпшенням того, як ми захищаємо наші пристрої, з оновленням, доступним 15 жовтня, яке представляє кілька нових методів захисту телефону, незалежно від того, в момент крадіжки він або до неї.

Theft Detection Lock, функція на базі штучного інтелекту, активується в той момент, коли пристрій забирають. За даними Google, Theft Detection Lock використовує штучний інтелект для виявлення спроби крадіжки.

Зокрема, функція аналізує різні сигнали, і якщо вона доходить висновку, що телефон крадуть, екран буде автоматично заблоковано, щоб не допустити потенційних злодіїв.

Функція блокування виявлення крадіжки поступово почне впроваджуватися сьогодні, тому перевірте сторінку налаштувань захисту від крадіжки, щоб дізнатися, чи підтримується вона наразі для пристрою.

Нарешті, нова функція віддаленого блокування від Google може швидко захистити вкрадений пристрій. Віддалене блокування захищає телефон, даючи змогу захистити, знайти та віддалено стерти дані з пристрою.

Android 15 також представляє нові функції безпеки, розроблені для стримування злодіїв, ще більше ускладнюючи доступ до додатків і налаштувань або скидання пристрою. Зміни налаштувань, таких як Find My Device, тепер вимагають вашого PIN-коду або пароля.

Численні невдалі спроби входу в систему можуть бути позначені як спроба злодія отримати доступ до телефону, що заблокує пристрій. Нарешті, поліпшений захист від скидання налаштувань має ускладнити скидання телефону без доступу до облікових даних Google — захисний крок, який, на думку Google, зробить перепродаж телефону менш цінним для злодіїв, а також захистить дані.

Це деякі великі зміни, і їх буде ще більше. Google заявляє, що має намір реалізувати функцію перевірки особистості наприкінці цього року; ця функція вимагатиме біометричної автентифікації під час спроби доступу до ключових налаштувань пристрою, як-от зміна PIN-коду, вимкнення захисту від крадіжки та багато іншого.

Кінцевим результатом має стати те, що будь-який власник одного з найкращих телефонів Android повинен опинитися в надійних руках. Додайте це оновлення до нещодавнього відкриття, що Pixel 9 є одним із найбільш захищених від хакерів пристроїв, і стане зрозуміло, що Google прагне монополізувати ринок безпеки.

Ці увімкнені функції безпеки входять в Android 15, який починає поширюватися на телефонах Pixel сьогодні. Інші пристрої мають отримати оновлення найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що додаток Google Play Protect дасть змогу користувачам легко виявляти шахрайські застосунки на Android-пристроях і вимикати їх.