Морской бой: США готовятся к войне с Китаем и тестируют новые беспилотные системы

США, Великобритания и Япония тестируют в Австралии новые беспилотники для эксперимента, который изменит будущее морской войны. Во время учений военные задействовали 30 различных систем — от морского дна до стратосферы.

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На этой неделе представители Министерства обороны США, Австралии, Великобритании и Японии собрались в заливе Джервис в Австралии для недельного эксперимента, чтобы проверить, как интегрировать новые технологии из разных стран, чтобы ускорить передачу разведывательных данных на море. Об этом пишет defenseone.com.

Мадлен Мортелманс, исполняющая обязанности помощника министра обороны по стратегии, планам и возможностям, сообщила о расширении средств подводной войны, протестировав запуск и подъем беспилотных подводных систем из торпедных аппаратов на современных классах британских и американских подводных лодок.

"Это увеличит дальность и возможности наших подводных сил. Мы интегрируем легкую торпеду Sting Ray в патрульный самолет морской авиации P-8A, что поможет нашим силам стать взаимозаменяемыми", — сказала она.

США привезли для тестов беспилотный надводный катер GARC, беспилотный летательный аппарат Vanilla и подводное и надводное судно Ocean Aero (Triton). Участники мероприятия отметили, что во время учений задействовали 30 различных систем, — от морского дна до стратосферы. Военные проверили, насколько хорошо системы могут собирать и распространять разведданные.

"Испытания были обусловлены конкретными сценариями. Были применены беспилотные и пилотируемые аппараты для выполнения разведки, наблюдения и рекогносцировки, и для поддержания общей оперативной картины", — сказал один чиновник.

Еще одной целью эксперимента было определить, как союзники могут модифицировать или разработать определенную тактику, методы и процедуры, чтобы обеспечить более быстрый обмен разведданными в рамках альянса — и сделать это с помощью широкого спектра беспилотников и других устройств.

Один бывший высокопоставленный военный чиновник сказал Defense One: "Интеграция все более автономных возможностей имеет решающее значение для будущего успеха всех трех флотов". По его словам, эксперимент "предоставляет уникальную платформу, позволяющую каждой стране извлекать выгоду из достижений другой, помогая партнерам лучше и быстрее масштабировать будущие возможности".

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