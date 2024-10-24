Морський бій: США готуються до війни з Китаєм і тестують нові безпілотні системи

США, Велика Британія та Японія тестують в Австралії нові безпілотники для експерименту, який змінить майбутнє морської війни. Під час навчань військові задіяли 30 різних систем — від морського дна до стратосфери.

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Цього тижня представники Міністерства оборони США, Австралії, Великої Британії та Японії зібралися в затоці Джервіс в Австралії для тижневого експерименту, щоб перевірити, як інтегрувати нові технології з різних країн, щоб прискорити передачу розвідувальних даних на морі. Про це пише defenseone.com.

Мадлен Мортелманс, виконувачка обов'язків помічника міністра оборони зі стратегії, планів і можливостей, повідомила про розширення засобів підводної війни, протестувавши запуск і підйом безпілотних підводних систем із торпедних апаратів на сучасних класах британських і американських підводних човнів.

"Це збільшить дальність і можливості наших підводних сил. Ми інтегруємо легку торпеду Sting Ray у патрульний літак морської авіації P-8A, що допоможе нашим силам стати взаємозамінними", — сказала вона.

США привезли для тестів безпілотний надводний катер GARC, безпілотний літальний апарат Vanilla і підводне та надводне судно Ocean Aero (Triton). Учасники заходу зазначили, що під час навчань задіяли 30 різних систем, — від морського дна до стратосфери. Військові перевірили, наскільки добре системи можуть збирати та поширювати розвіддані.

"Випробування були зумовлені конкретними сценаріями. Було застосовано безпілотні та пілотовані апарати для виконання розвідки, спостереження та рекогносцировки, і для підтримання загальної оперативної картини", — сказав один чиновник.

Ще однією метою експерименту було визначити, як союзники можуть модифікувати або розробити певну тактику, методи і процедури, щоб забезпечити більш швидкий обмін розвідданими в межах альянсу — і зробити це за допомогою широкого спектра безпілотників та інших пристроїв.

Один колишній високопоставлений військовий чиновник сказав Defense One: "Інтеграція все більш автономних можливостей має вирішальне значення для майбутнього успіху всіх трьох флотів". За його словами, експеримент "надає унікальну платформу, що дозволяє кожній країні отримувати вигоду з досягнень іншої, допомагаючи партнерам краще і швидше масштабувати майбутні можливості".

Раніше повідомляли, що Північна Корея створює дрони з копіями американських ракет Hellfire. На думку американського генерала Патріка Костелло, Москва може отримати вигоду з нових розробок Північної Кореї, зміцнивши свій військовий арсенал.