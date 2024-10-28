iPhone больше не в моде: создан чип, способный конкурировать с флагманом Apple

Snapdragon 8 Elite — 6,8-дюймовое эталонное устройство работает на стандартной конфигурации Snapdragon 8 Elite с процессором, максимальная частота которого составляет 4,32 ГГц. Устройство также было оснащено 24 ГБ оперативной памяти.

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В новом чипе Snapdragon от Qualcomm есть целый ряд бонусов, от фотографий, которые можно сделать на устройствах на базе Snapdragon 8 Elite, до возможностей искусственного интеллекта, поддерживаемых чипсетом, и того, как долго эти телефоны будут работать без подзарядки. Об этом пишет Tom’s Guide.

Возникает соблазн сосредоточиться на производительности, когда речь идет о новом чипсете, таком как Snapdragon 8 Elite, когда есть так много других аспектов мобильного опыта, которые контролирует система на чипе.

На этой неделе во время Snapdragon Summit, Qualcomm провела сессию сравнительного анализа, в ходе которой появилась возможность проверить эти цифры, используя предоставленное Qualcomm эталонное устройство, работающее на Snapdragon 8 Elite.

Когда Tom's Guide тестирует общую производительность телефона, учитывается Geekbench, который измеряет одно- и многоядерную мощность процессора при выполнении различных задач. Чипы серии A от Apple доминировали в этом тесте в течение последних нескольких лет, хотя недавний кремний Snapdragon сократил разрыв, особенно в многоядерной производительности.

Это улучшение набирает обороты с Snapdragon 8 Elite. Эталонное устройство набрало в среднем 3212 и 10 318 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Этот многоядерный результат особенно показателен, поскольку мы еще не видели, чтобы мобильное устройство преодолевало отметку в 10 000 баллов.

Эти результаты Snapdragon 8 Elite — это большие улучшения по сравнению с тем, что показал Snapdragon 8 Gen 3 в тех же тестах. Результаты теста Snapdragon 8 Elite редакции превзошли результаты Galaxy S24 Ultra на базе Snapdragon 8 Gen 3 на 40% в одноядерном тесте и на 42% в многоядерном.

Snapdragon 8 Elite по-прежнему отстает от чипа Apple A18 Pro в одноядерных результатах на Geekbench. iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max набрали 3400 и 3386 баллов соответственно, что ставит их выше нашего эталонного устройства Qualcomm. Но в многоядерном тесте iPhone 16 Pro показал результат 8391, а Pro Max — 8306 — оба результата значительно отстают от результатов Snapdragon 8 Elite.

Мы также запустили Speedometer 3 на Snapdragon 8 Elite, поскольку этот тест может показать, насколько быстрой может быть производительность браузера на данном чипсете. Для получения стабильных результатов мы запустили Speedometer с использованием Chrome.

Наше устройство на базе Snapdragon 8 Elite показало средний результат 33,2 в Speedometer 3 по сравнению с 16,3 у Galaxy S24 Ultra. Результаты iPhone 16 Pro были немного ближе: стандартный Pro набрал 28,1, а Pro Max — 27,8.

Смартфон на чипсете Snapdragon 8 Elite

В Wild Life Unlimited устройство Snapdragon 8 Elite выдавало в среднем 150,9 кадров в секунду при запуске теста на экране. Этот результат в 150,9 кадров в секунду превзошел Galaxy S24 Ultra на 24%.

Что еще более важно, разрыв с производительностью iPhone в этом тесте увеличивается. iPhone 16 Pro показал результат 109,3 кадра в секунду, а iPhone 16 Pro Max набрал 107,5. Эти цифры уже отстают от Galaxy S24 Ultra, поэтому вы понимаете, что если Snapdragon 8 Elite работает на Galaxy S25 Ultra, новый телефон Samsung легко превзойдет текущие iPhone с точки зрения графики.

В тесте Wild Life Unlimited Extreme результат Snapdragon 8 Elite составил 41,7 кадра в секунду, что на 39% больше, чем у Galaxy S24 Ultra и на 81% — у iPhone 16 Pro.

Функции ИИ теперь являются основой смартфонов, и многое из этого зависит от производительности нейронного движка чипсета — особенно если вы хотите запустить эти функции ИИ на самом устройстве. Qualcomm утверждает, что нейронный движок Snapdragon 8 Elite на 45% быстрее, чем у его предшественника.

Чтобы увидеть, к каким улучшениям это приводит, мы обратились к тесту AIMark. Этот тест опирается на модели ResNet-34, Inception-V3, Mobilenet-SSD и DeepLab-v3+ для классификации, распознавания и сегментации изображений — чем выше оценка, тем лучше.

Qualcomm права, что нейронный движок в Snapdragon 8 Elite быстрее, чем тот, что мог предложить чипсет прошлого года. На AIMark оценка 8 Elite в 308 241 балла превзошла оценку Galaxy S24 Ultra в 243 765 баллов на 26%. iPhone обычно набирают довольно низкие баллы в AiMark, поэтому кросс-платформенное сравнение здесь было бы не самым показательным.

И есть много других тестов ИИ, которые могут предоставить более полную картину нейронной производительности. Однако этот тест AiMark действительно показывает скачок поколений между Snapdragon 8 Elite и Snapdragon 8 Gen 3.

Это реальные тесты, в которых используется видеоклип и кодируется в 1080p с помощью Adobe Premiere Rush.

Затем засекается время результатов, и более производительный телефон справляется с задачей быстрее своего конкурента. Однако из-за ограничений по времени и устройств не было возможности провести этот тест перекодирования на эталонном устройстве на базе Snapdragon 8 Elite.

Традиционно это был тест, в котором чипы серии A от Apple заканчивали намного раньше устройств на базе Snapdragon. Совсем недавно iPhone 16 Pro Max справился с задачей за 21 секунду, по сравнению с 42 секундами для Galaxy S24 Ultra. Интересно, сможет ли Snapdragon 8 Elite сократить это время, когда у нас появится возможность полностью протестировать первые телефоны с новейшим кремнием Qualcomm.

В июне Huawei заявила о создании ИИ-процессора Ascend 910B. По словам компании, в некоторых тестах он превзошел Nvidia A100.