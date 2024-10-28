iPhone більше не в моді: створено чип, здатний конкурувати з флагманом Apple

Snapdragon 8 Elite — 6,8-дюймовий еталонний пристрій працює на стандартній конфігурації Snapdragon 8 Elite з процесором, максимальна частота якого становить 4,32 ГГц. Пристрій також був оснащений 24 ГБ оперативної пам'яті.

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У новому чипі Snapdragon від Qualcomm є ціла низка бонусів, від фото, які можна зробити на пристроях на базі Snapdragon 8 Elite, до можливостей штучного інтелекту, які підтримує чипсет, і того, як довго ці телефони працюватимуть без підзарядки. Про це пише Tom's Guide.

Виникає спокуса зосередитися на продуктивності, коли йдеться про новий чипсет, як-от Snapdragon 8 Elite, коли є так багато інших аспектів мобільного досвіду, які контролює система на чипі.

Цього тижня під час Snapdragon Summit, Qualcomm провела сесію порівняльного аналізу, під час якої з'явилася можливість перевірити ці цифри, використовуючи наданий Qualcomm еталонний пристрій, що працює на Snapdragon 8 Elite.

Коли Tom's Guide тестує загальну продуктивність телефону, враховується Geekbench, який вимірює одно- і багатоядерну потужність процесора під час виконання різних завдань. Чипи серії A від Apple домінували в цьому тесті протягом останніх кількох років, хоча нещодавній кремній Snapdragon скоротив розрив, особливо в багатоядерній продуктивності.

Це поліпшення набирає обертів зі Snapdragon 8 Elite. Еталонний пристрій набрав у середньому 3212 і 10 318 балів в одноядерному та багатоядерному тестах відповідно. Цей багатоядерний результат особливо показовий, оскільки ми ще не бачили, щоб мобільний пристрій долав позначку в 10 000 балів.

Ці результати Snapdragon 8 Elite — це великі поліпшення, як порівняти з тим, що показав Snapdragon 8 Gen 3 у тих самих тестах. Результати тесту Snapdragon 8 Elite редакції перевершили результати Galaxy S24 Ultra на базі Snapdragon 8 Gen 3 на 40% в одноядерному тесті та на 42% у багатоядерному.

Snapdragon 8 Elite, як і раніше, відстає від чипа Apple A18 Pro в одноядерних результатах на Geekbench. iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max набрали 3400 і 3386 балів відповідно, що ставить їх вище нашого еталонного пристрою Qualcomm. Але в багатоядерному тесті iPhone 16 Pro показав результат 8391, а Pro Max — 8306 — обидва результати значно відстають від результатів Snapdragon 8 Elite.

Ми також запустили Speedometer 3 на Snapdragon 8 Elite, оскільки цей тест може показати, наскільки швидкою може бути продуктивність браузера на цьому чипсеті. Для отримання стабільних результатів ми запустили Speedometer з використанням Chrome.

Наш пристрій на базі Snapdragon 8 Elite показав середній результат 33,2 у Speedometer 3, як порівняти з 16,3 у Galaxy S24 Ultra. Результати iPhone 16 Pro були трохи ближчими: стандартний Pro набрав 28,1, а Pro Max — 27,8.

Смартфон на чипсеті Snapdragon 8 Elite

У Wild Life Unlimited пристрій Snapdragon 8 Elite видавав у середньому 150,9 кадрів за секунду під час запуску тесту на екрані. Цей результат у 150,9 кадрів за секунду перевершив Galaxy S24 Ultra на 24%.

Що ще більш важливо, розрив із продуктивністю iPhone у цьому тесті збільшується. iPhone 16 Pro показав результат 109,3 кадру за секунду, а iPhone 16 Pro Max набрав 107,5. Ці цифри вже відстають від Galaxy S24 Ultra, тому ви розумієте, що якщо Snapdragon 8 Elite працює на Galaxy S25 Ultra, новий телефон Samsung легко перевершить поточні iPhone з точки зору графіки.

У тесті Wild Life Unlimited Extreme результат Snapdragon 8 Elite склав 41,7 кадру за секунду, що на 39% більше, ніж у Galaxy S24 Ultra і на 81% — у iPhone 16 Pro.

Функції ШІ тепер є основою смартфонів, і багато чого з цього залежить від продуктивності нейронного рушія чипсета — особливо якщо ви хочете запустити ці функції ШІ на самому пристрої. Qualcomm стверджує, що нейронний рушій Snapdragon 8 Elite на 45% швидший, ніж у його попередника.

Щоб побачити, до яких поліпшень це призводить, ми звернулися до тесту AIMark. Цей тест спирається на моделі ResNet-34, Inception-V3, Mobilenet-SSD і DeepLab-v3+ для класифікації, розпізнавання та сегментації зображень — що вища оцінка, то краще.

Qualcomm має рацію, що нейронний рушій у Snapdragon 8 Elite швидший, ніж той, що міг запропонувати чипсет минулого року. На AIMark оцінка 8 Elite у 308 241 бала перевершила оцінку Galaxy S24 Ultra у 243 765 балів на 26%. iPhone зазвичай набирають доволі низькі бали в AiMark, тому крос-платформне порівняння тут було б не найпоказовішим.

І є багато інших тестів ШІ, які можуть надати повнішу картину нейронної продуктивності. Однак цей тест AiMark дійсно показує стрибок поколінь між Snapdragon 8 Elite і Snapdragon 8 Gen 3.

Це реальні тести, в яких використовується відеокліп і кодується в 1080p за допомогою Adobe Premiere Rush.

Потім засікається час результатів, і більш продуктивний телефон справляється із завданням швидше за свого конкурента. Однак через обмеження за часом і пристроями не було можливості провести цей тест перекодування на еталонному пристрої на базі Snapdragon 8 Elite.

Традиційно це був тест, у якому чипи серії A від Apple закінчували набагато раніше за пристрої на базі Snapdragon. Зовсім недавно iPhone 16 Pro Max впорався із завданням за 21 секунду, як порівняти із 42 секундами для Galaxy S24 Ultra. Цікаво, чи зможе Snapdragon 8 Elite скоротити цей час, коли у нас з'явиться можливість повністю протестувати перші телефони з новітнім кремнієм Qualcomm.

У червні Huawei заявила про створення ШІ-процесора Ascend 910B. За словами компанії, у деяких тестах він перевершив Nvidia A100.