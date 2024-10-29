Приложение "Армия+" получило новые функции: подробности от Минобороны

В обновленном приложении, по словам министра обороны Рустема Умерова, сейчас доступны пять новых электронных рапортов.

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В мобильном приложении "Армия+" можно оформить несколько важных документов. Об этом сообщает министр обороны Рустем Умеров.

Он отметил, что в обновленном приложении доступны 5 новых электронных рапортов:

рапорт на выплату единовременной денежной помощи после заключения первого контракта для службы ВСУ;

справка формы 5 о прохождении военной службы. Это один из самых нужных документов, необходимый для получения гарантированных государством выплат или прав военнослужащих и их родных;

рапорт на освобождение от выполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья в случае необходимости лечения;

рапорт на выезд за пределы гарнизона. Этот документ упростит военным возможность покидать гарнизон для решения личных вопросов или отдыха;

рапорт на отпуск после освобождения из плена, если военнослужащий решит продолжать службу в ВСУ.

Также расширен функционал подачи рапортов. Теперь у инициатора появляется возможность отозвать поданный рапорт, а у командира — проверять предыдущего согласователя обращения.

Напомним, в четверг, 8 августа, в Украине официально запустили приложение "Армия+". Его цель — освободить военнослужащих от бумажной работы и предоставить возможность подавать рапорты онлайн. Тогда президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что приложение будет наполняться новыми функциями.

Также отметим, что с начала октября в мобильном приложении "Армия+" можно исправить данные о военной службе. В то же время генерируется номер заявки, чтобы дальше можно было уточнить статус обновления данных.