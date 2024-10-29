Застосунок "Армія+" отримав нові функції: подробиці від Міноборони

В оновленому застосунку, за словами міністра оборони Рустема Умєрова, наразі доступні п'ять нових електронних рапортів.

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У мобільному застосунку "Армія+" можна оформити декілька важливих документів. Про це повідомляє міністр оборони Рустем Умєров.

Він зазначив, що в оновленому застосунку доступні 5 нових електронних рапортів:

рапорт на виплату одноразової грошової допомоги після укладання першого контракту для служби ЗСУ;

довідка форми 5 про проходження військової служби. Це один із найбільш потрібних документів, необхідний для отримання гарантованих державою виплат чи прав військовослужбовців та їхніх рідних;

рапорт на звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров’я в разі необхідності лікування;

рапорт на виїзд за межі гарнізону. Цей документ спростить військовим можливість залишати гарнізон для розв'язання особистих питань або відпочинку;

рапорт на відпустку після звільнення з полону, якщо військовослужбовець вирішить продовжувати службу в ЗСУ.

Також розширено функціонал подачі рапортів. Відтепер в ініціатора зʼявляється можливість відкликати поданий рапорт, а в командира — перевіряти попереднього погоджувача звернення.

Нагадаємо, у четвер, 8 серпня, в Україні офіційно запустили застосунок "Армія+". Його мета — звільнити військовослужбовців від паперової роботи й надати змогу подавати рапорти онлайн. Тоді президент України Володимир Зеленський зазначав, що додаток буде наповнюватись новими функціями.

Також зазначимо, що з початку жовтня у мобільному додатку "Армія+" можна виправити дані про військову службу. Водночас генерується номер заявки, щоб далі можна було уточнити статус оновлення даних.