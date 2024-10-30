Новая американская технология собирает электроэнергию из воды: как она работает

В США хотят создать испытательный центр океанических течений. Для выработки энергии ему нужен лишь океан.

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Министерство энергетики США выделило грант в размере 800 000 долларов Университету Флориды (FAU) для обеспечения коммерческой готовности технологий энергии океана. Об этом пишет Interesting Engineer.

Юго-восточный национальный центр морской возобновляемой энергии (SNMREC) FAU приступает к новаторскому технико-экономическому обоснованию для создания испытательного центра океанических течений у побережья округа Палм-Бич. Утверждается, что исследование станет первым в своем роде, использующим экспертизу мирового класса в области морской энергии.

Исследование попытается использовать силу океанических течений для генерации чистой возобновляемой энергии прямо у побережья Юго-Восточной Флориды и изучить ее коммерческую готовность.

Выработка энергии из океанской воды

FAU утверждает, что в мире не существует действующих испытательных установок для океанских течений, хотя некоторые места могут быть подходящими. В США Северная Каролина — единственное другое место, где Гольфстрим находится близко к побережью, но это не идеальное место. Подобные установки для приливной и волновой энергии существуют уже несколько десятилетий.

Задача заключается в разработке эффективных, надежных и экономически выгодных технологий для сбора энергии океанских течений. SNMREC оценит осуществимость подключенного к сети морского испытательного объекта во Флоридском течении, чтобы гарантировать, что эти технологии могут быть безопасно и экономически интегрированы.

Стратегия исследования направлена ​​на то, чтобы сосредоточиться на скорейшем подключении к сети, обеспечении совместимости с различными технологиями морской энергетики и синей экономики, поэтапном будущем строительстве для управления рисками и затратами, интеграции региональных экономических возможностей и вовлечении заинтересованных сторон на протяжении всего процесса.

Габриэль Альсенас, главный исследователь и директор SNMREC в Океанографическом институте FAU Harbor Branch, подчеркнул, что прежде чем любой проект в области морской энергетики сможет быть успешным, крайне важно убедиться, что все аспекты проекта могут быть безопасно и экономически интегрированы в полном масштабе, что возможно только при наличии специального морского испытательного объекта, подключенного к сети.

Альсенас рассказал, что тестирование прототипов в реальных условиях помогает отточить технологию, подтвердить производительность и снизить технические и финансовые риски, прежде чем проекты можно будет масштабировать для широкого использования.

Сообщали также, что в Китае строят солнечную башню, которая будет вырабатывать 3,65 млрд КВт*ч энергии в год. Новая китайская солнечная электростанция мощностью 200 МВт будет занимать около 3529,8 млн квадратных метров.