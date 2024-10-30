Нова американська технологія збирає електроенергію з води: як вона працює

У США хочуть створити випробувальний центр океанічних течій. Для вироблення енергії йому потрібен лише океан.

Related video

Міністерство енергетики США виділило грант у розмірі 800 000 доларів Університету Флориди (FAU) для забезпечення комерційної готовності технологій енергії океану. Про це пише Interesting Engineer.

Південно-східний національний центр морської відновлюваної енергії (SNMREC) FAU приступає до новаторського техніко-економічного обґрунтування для створення випробувального центру океанічних течій біля узбережжя округу Палм-Біч. Стверджується, що дослідження стане першим у своєму роді, що використовує експертизу світового класу в галузі морської енергії.

Дослідження спробує використати силу океанічних течій для генерації чистої відновлюваної енергії прямо біля узбережжя Південно-Східної Флориди і вивчити її комерційну готовність.

Вироблення енергії з океанської води

FAU стверджує, що у світі не існує діючих випробувальних установок для океанських течій, хоча деякі місця можуть бути придатними. У США Північна Кароліна — єдине інше місце, де Гольфстрім знаходиться близько до узбережжя, але це не ідеальне місце. Подібні установки для приливної та хвильової енергії існують уже кілька десятиліть.

Завдання полягає в розробці ефективних, надійних і економічно вигідних технологій для збору енергії океанських течій. SNMREC оцінить здійсненність під'єднаного до мережі морського випробувального об'єкта у Флоридській течії, щоб гарантувати, що ці технології можуть бути безпечно та економічно інтегровані.

Стратегія дослідження спрямована на те, щоб зосередитися на якнайшвидшому під'єднанні до мережі, забезпеченні сумісності з різними технологіями морської енергетики та синьої економіки, поетапному майбутньому будівництві для управління ризиками та витратами, інтеграції регіональних економічних можливостей та залученні зацікавлених сторін протягом усього процесу.

Габріель Альсенас, головний дослідник і директор SNMREC в Океанографічному інституті FAU Harbor Branch, наголосив, що перш ніж будь-який проєкт у галузі морської енергетики зможе бути успішним, украй важливо переконатися, що всі аспекти проєкту можуть бути безпечно та економічно інтегровані в повному масштабі, що можливо тільки за наявності спеціального морського випробувального об'єкта, під'єднаного до мережі.

Альсенас розповів, що тестування прототипів у реальних умовах допомагає відточити технологію, підтвердити продуктивність і знизити технічні та фінансові ризики, перш ніж проєкти можна буде масштабувати для широкого використання.

Повідомляли також, що в Китаї будують сонячну вежу, яка вироблятиме 3,65 млрд КВт*год енергії на рік. Нова китайська сонячна електростанція потужністю 200 МВт займатиме близько 3529,8 млн квадратних метрів.