Samsung сдает позиции: названы самые популярные бренды смартфонов в мире

Китайские Huawei и Honor, а также американский бренд Apple отвоевывают позиции на рынке у южнокорейского гиганта, захватывая ниши ИИ-смартфонов и "раскладушек".

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Samsung Electronics изо всех сил пытается не потерять звание самого продаваемого производителя смартфонов в мире, усугубляя нарастающий кризис. Об этом пишет ft.com.

Корейский технологический гигант был единственным из пяти крупнейших мировых производителей смартфонов, который столкнулся с падением поставок в третьем квартале этого года, уступив долю рынка американскому конкуренту Apple и китайским конкурентам, предлагающим новые стильные складные устройства. Согласно IDC, доля Samsung на мировом рынке в третьем квартале упала с 20 до 18% в годовом исчислении, а ее отрыв от Apple сократился до 0,6%. Аналитики подсчитали, что операционная прибыль ее подразделения смартфонов упала на целых 30% за тот же период.

"Бизнес смартфонов Samsung находится в упадке", — сказал Пак Кан Хо, аналитик Daishin Securities. — "Компания надеялась, что складные телефоны дадут ей преимущество перед Apple, но реакция потребителей была вялой. Теперь китайские компании продвигают складные устройства, чтобы "украсть" долю рынка Samsung".

12-летнее господство Samsung в качестве ведущего мирового производителя смартфонов по продажам смартфонов закончилось в прошлом году, когда Apple ненадолго заняла первое место, прежде чем корейская группа вернула себе лидерство в первом квартале. Однако исследовательская группа TechInsights ожидает, что новые функции искусственного интеллекта (ИИ) помогут Apple обойти Samsung в следующем году. Китайские марки тоже не отстают, повсеместно внедряя ИИ.

Samsung пострадала от серии неудач в своем полупроводниковом подразделении, на которое приходится 60% операционной прибыли. Аналитики утверждают, что компания может быть вынуждена обратиться к американскому конкуренту Qualcomm для своего будущего флагманского смартфона Galaxy S25 из-за более низкой доходности собственных процессоров Exynos.

На рынке смартфонов Samsung была пионером в области складных устройств, но в начале этого года уступила первое место китайскому конкуренту Huawei, на долю которого во втором квартале пришлось 27,5% рынка складных устройств по сравнению с 16,4% у Samsung, согласно IDC.

Хотя складные устройства занимают всего 1,2% мирового рынка смартфонов, они представляют собой самый быстрорастущий сегмент относительно стагнирующего сектора.

Huawei также одержала символическую победу в прошлом месяце, выпустив первый в мире "складной втрое" телефон Mate XT, который продается по цене около 3000 долларов. Honor, еще один китайский конкурент, выпустивший популярную "раскладушку" Magic V3.

Аналитики говорят, что ключевым испытанием станет производительность ее флагмана Galaxy S25, который должен выйти в январе и которому придется конкурировать с iPhone и устройствами на базе Android с функциями ИИ.

Джен Парк, аналитик Counterpoint Research, сказала: "Им действительно нужно продемонстрировать дифференцированные услуги ИИ, которые могут удивить людей, чтобы они продолжали пользоваться преимуществом первопроходца".

Ранее мы сообщали, что Samsung больше не будет выпускать смартфоны Galaxy. На фоне историй о том, как Samsung конкурирует с iPhone, в новом отчете утверждается, что компания рассматривает возможность ребрендинга.